الكونغرس يقر خطة بايدن للبنية التحتية

حقوق الإنسان محور السياسة الخارجية.. ماذا بقي من وعود بايدن؟

خلافا لنهج سلفه دونالد ترامب، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية وكذلك في خطاب تنصيبه أن حقوق الإنسان ستصبح محور السياسة الخارجية لإدارته. الآن وبعد حوالي تسعة أشهر من توليه منصبه، ماذا بقي من هذه الوعود؟