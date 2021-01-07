 الكونغرس يقر خطة بايدن للبنية التحتية | DW الأخبار | DW | 06.11.2021

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DW الأخبار

الكونغرس يقر خطة بايدن للبنية التحتية

انتزع الرئيس الأميركي جو بايدن انتصارا شاقا بعد إقرار الكونغرس بصورة نهائية خطة الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية التي طرحها بايدن، والتي تبلغ تكلفتها أكثر من تريليون دولار.

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