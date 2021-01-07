الكونغرس يقر خطة بايدن للبنية التحتية

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انتزع الرئيس الأميركي جو بايدن انتصارا شاقا بعد إقرار الكونغرس بصورة نهائية خطة الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية التي طرحها بايدن، والتي تبلغ تكلفتها أكثر من تريليون دولار.
مؤسسات صحفية دولية كبرى ستنشر سلسلة من التحقيقات المبنية على وثائق سرية مسربة من شركة "فيسبوك"، تفضح - حسب زعم مسرّبيها - تجاهل الشركة للآثار السياسية والنفسية لمنصتها من أجل تحقيق أرباح هائلة.
خلافا لنهج سلفه دونالد ترامب، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية وكذلك في خطاب تنصيبه أن حقوق الإنسان ستصبح محور السياسة الخارجية لإدارته. الآن وبعد حوالي تسعة أشهر من توليه منصبه، ماذا بقي من هذه الوعود؟
بعد ضغوط مستمرة لأهالي الآلاف من ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن وثائق من التحقيق بشأن الحادث الإرهابي. ما انعكاسات ذلك على السعودية؟
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