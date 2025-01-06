الكونغرس يصادق على فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

صادق الكونغرس الأميركي على فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة التي جرت عام 2024، وذلك في أجواء هادئة بعيدة عن فوضى 6 يناير 2021. وترأست كامالا هاريس جلسة الكونغرس بحكم منصبها الحالي كنائبة الرئيس ورئيسة مجلس الشيوخ.

صادق الكونغرس الأميركي الاثنين (6 يناير/كانون الثاني 2025) على فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2024 ليصبح الرئيس السابع والأربعين للبلاد، بعدما أحصى أعضاؤه وأكدوا نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.

وقرأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس التي ترأست الجلسة بحكم منصبها، نتيجة عملية المصادقة.

تمت الإجراءات دون عنف أو فوضى، في تناقض صارخ مع أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس التي واجهت ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر إن "دونالد ج. ترامب من ولاية فلوريدا حصل على 312 صوتا. كامالا د. هاريس من ولاية كاليفورنيا حصلت على 226 صوتا"، مؤكدة أن ذلك "إعلان كافٍ" بأهلية ترامب ونائبه جي دي فانس لأداء اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/يناير.

واجتمع المشرعون في ظل إجراءات أمنية مشددة وعاصفة ثلجية للالتزام بالموعد الذي حدده القانون للتصديق على الانتخابات، إلا أن إرث 6 يناير/كانون الثاني يثير حقيقة غير عادية وهي أن المرشح الذي حاول إلغاء نتيجة الانتخابات السابقة فاز هذه المرة ويعود بشكل شرعي إلى السلطة.

وأحاطت طبقات من سياج أسود طويل مجمع الكابيتول الأمريكي في تذكير صارخ بما حدث قبل أربعة أعوام، عندما أرسل ترامب المهزوم حشدا من الغوغاء من أجل "القتال بكل قوة" فيما أصبح الهجوم الأكثر بشاعة على مقر الديمقراطية الأمريكية خلال 200 عام. وهذا هو أشد مستوى ممكن للأمن القومي.

ع.ح/أ.ح (أ ف ب، أ ب)