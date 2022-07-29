 الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لدعم الرقائق وأشباه الموصلات | DW الأخبار | DW | 29.07.2022

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DW الأخبار

الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لدعم الرقائق وأشباه الموصلات

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يتضمن تقديم دعم بمليارات الدولارات للمنتجين الأمريكيين للرقائق وأشباه الموصلات. يأتي ذلك في ظل 'تنامي قلق واشنطن من طفرة صينية في التكنولجيا الفائقة.

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