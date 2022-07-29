الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لدعم الرقائق وأشباه الموصلات

بيربوك لـDW: غزو روسيا لأوكرانيا خطأ وألمانيا لم تشارك في حرب العراق

في مقابلة حصرية مع DW، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن سياسة برلين تجاه كييف، مؤكدة أن ألمانيا ستقدم لها المزيد من الدعم، كما تطرقت إلى مسألة "تبعية" ألمانيا لكل من روسيا والصين والولايات المتحدة.