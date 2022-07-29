الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لدعم الرقائق وأشباه الموصلات

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وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يتضمن تقديم دعم بمليارات الدولارات للمنتجين الأمريكيين للرقائق وأشباه الموصلات. يأتي ذلك في ظل 'تنامي قلق واشنطن من طفرة صينية في التكنولجيا الفائقة.
في مقابلة حصرية مع DW، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن سياسة برلين تجاه كييف، مؤكدة أن ألمانيا ستقدم لها المزيد من الدعم، كما تطرقت إلى مسألة "تبعية" ألمانيا لكل من روسيا والصين والولايات المتحدة.
على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت دائما أوثق حليف لإسرائيل، إلا أن العلاقة بين الدولتين لم تخل من توترات أيضا. DW تستعرض كيف تطورت علاقات الدولتين منذ عام 1948.
تدل زيارة الرئيس الروسي لطهران على تنامي العلاقات بين روسيا وإيران، خاصة بعد حرب أوكرانيا. وصحيح أن مواجهة العقوبات الغربية وكراهية أمريكا تجمع البلدين، إلا أن هناك ما يكبح جماح هذا التقارب، ويؤجج المنافسة بينهما.
"الحرب في أوكرانيا غيرت العالم" - ناقش المشاركون في المحادثات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في باريس تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وتوحدت الصفوف لعزل وإبعاد روسيا عن الاقتصاد العالمي.
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