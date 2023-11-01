  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسالهجرة إلى ألمانيا وفرص العمل فيهاالتغيرات المناخية
جريمةألمانيا

الكوكايين في ألمانيا - تهريب المخدرات والإتجار بها

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

الكوكايين يغزو ألمانيا. منذ عام 2017 تضاعفت نسبة آثار الكوكايين في مياه الصرف الصحي في برلين، وزاد بيعه في جميع أنحاء ألمانيا بشكل كبير منذ الجائحة، فغالبا ما يُستهان بخطورة إدمان هذه المادة، التي لا يكاد حظرها يردع الناس عنها.

https://p.dw.com/p/4ZIOp

يسلّط الفيلم الوثائقي الضوء على مسارات وأساليب التهريب الدولية الجديدة التي تشكل مصاعب متزايدة لمكاتب المباحث ومكافحة الجريمة. ومن المؤشرات على تصاعد موجة تعاطي الكوكايين، أنه رغم أن عدد عمليات المراقبة في ألمانيا ظلت كما هي، تضاعفت الكميات المضبوطة في الأعوام الأخيرة، وفي بداية عام 2021 ضبطت مصلحة الجمارك في ميناء هامبورغ 16 طن كوكايين، وهذه أكبر كمية تضبط في ألمانيا وأوروبا حتى الآن. فمن أين يأتي الكوكايين ومن يكسب المال من تهريبه وبيعه؟

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من جريمة من أرجاء العالم

المزيد من جريمة من أرجاء العالم

external

اشتباكات مع عصابات المخدرات في الإكوادور

القوات المسلحة تشتبك مع عصابات المخدرات في الإكوادور
جريمة١٢ يناير ٢٠٢٤02:40 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي