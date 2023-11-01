الكوكايين في ألمانيا - تهريب المخدرات والإتجار بها

الكوكايين يغزو ألمانيا. منذ عام 2017 تضاعفت نسبة آثار الكوكايين في مياه الصرف الصحي في برلين، وزاد بيعه في جميع أنحاء ألمانيا بشكل كبير منذ الجائحة، فغالبا ما يُستهان بخطورة إدمان هذه المادة، التي لا يكاد حظرها يردع الناس عنها.

يسلّط الفيلم الوثائقي الضوء على مسارات وأساليب التهريب الدولية الجديدة التي تشكل مصاعب متزايدة لمكاتب المباحث ومكافحة الجريمة. ومن المؤشرات على تصاعد موجة تعاطي الكوكايين، أنه رغم أن عدد عمليات المراقبة في ألمانيا ظلت كما هي، تضاعفت الكميات المضبوطة في الأعوام الأخيرة، وفي بداية عام 2021 ضبطت مصلحة الجمارك في ميناء هامبورغ 16 طن كوكايين، وهذه أكبر كمية تضبط في ألمانيا وأوروبا حتى الآن. فمن أين يأتي الكوكايين ومن يكسب المال من تهريبه وبيعه؟