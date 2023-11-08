 الكوكايين في ألمانيا - تهريب المخدرات والإتجار بها | تقارير جديدة | DW | 08.11.2023

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تقارير جديدة

الكوكايين في ألمانيا - تهريب المخدرات والإتجار بها

الكوكايين يغزو ألمانيا. منذ عام 2017 تضاعفت نسبة آثار الكوكايين في مياه الصرف الصحي في برلين،

Dokumentation Kokain für Deutschland - Koksen, Dealen, Schmuggeln

وزاد بيعه في جميع أنحاء ألمانيا بشكل كبير منذ الجائحة، فغالبا ما يُستهان بخطورة إدمان هذه المادة، التي لا يكاد حظرها يردع الناس عنها. 

Dokumentation Kokain für Deutschland - Koksen, Dealen, Schmuggeln

يسلّط الفيلم الوثائقي الضوء على مسارات وأساليب التهريب الدولية الجديدة التي تشكل مصاعب متزايدة لمكاتب المباحث ومكافحة الجريمة. ومن المؤشرات على تصاعد موجة تعاطي الكوكايين، أنه رغم تراجع عدد عمليات المراقبة في ألمانيا، تضاعفت الكميات المضبوطة في الأعوام الأخيرة،

 

Dokumentation Kokain für Deutschland - Koksen, Dealen, Schmuggeln

 

وفي بداية عام 2021 ضبطت مصلحة الجمارك في ميناء هامبورغ 16 طن كوكايين، وهذه أكبر كمية تضبط في ألمانيا وأوروبا حتى الآن. فمن أين يأتي الكوكايين ومن يكسب المال من تهريبه وبيعه؟

 

 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 22:15 UTC
الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 01:15 UTC
الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 03:00 UTC
الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 05:15 UTC
الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 09:15 UTC
السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 06:15 UTC
السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 10:15 UTC
السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 15:15 UTC
السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 23:15 UTC
الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 13:15 UTC
الأحد 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 19:15 UTC
الإثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 11:15 UTC

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