عالم السرعة

الكوبيون وعشق دراجات ألمانيا الشرقية

مع توحيد ألمانيا تم إغلاق واحد من أكبر مصانع الدراجات في العالم، مصنع "إم زد" ومقره ألمانيا الشرقية. لكن في سانتياغو دي كوبا لا تزال آلاف من هذه الدراجات تجوب الشوارع، وأصحابها يعتنون بها بحب كبير حتى أن بعضها يُستخدم كدراجات أجرة.