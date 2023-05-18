الكوبيون وعشق دراجات ألمانيا الشرقية

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مع توحيد ألمانيا تم إغلاق واحد من أكبر مصانع الدراجات في العالم، مصنع "إم زد" ومقره ألمانيا الشرقية. لكن في سانتياغو دي كوبا لا تزال آلاف من هذه الدراجات تجوب الشوارع، وأصحابها يعتنون بها بحب كبير حتى أن بعضها يُستخدم كدراجات أجرة.
تعد المصرية بسنت حلمي واحدة من أبزر سيدات الأعمال المنحدرات من الشرق الأوسط في ألمانيا، لكن هدفها تجاوز النجاح الشخصي إلى تشجيع الفتيات والسيدات في العالم العربي على اقتحام مجال الأعمال بفضل خبرتها التي تجاوزت 20 عاما.
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