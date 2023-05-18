 الكوبيون وعشق دراجات ألمانيا الشرقية | عالم السرعة | DW | 25.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم السرعة

الكوبيون وعشق دراجات ألمانيا الشرقية

مع توحيد ألمانيا تم إغلاق واحد من أكبر مصانع الدراجات في العالم، مصنع "إم زد" ومقره ألمانيا الشرقية. لكن في سانتياغو دي كوبا لا تزال آلاف من هذه الدراجات تجوب الشوارع، وأصحابها يعتنون بها بحب كبير حتى أن بعضها يُستخدم كدراجات أجرة.

المزيد من المركز الإعلامي

DW REV | REV Explains: Lebanon

مرسيدس في لبنان 18.05.2023

DW REV | REV Vintage: Beetle

خنفساء فولكسفاغن في باكستان 18.05.2023

DW REV | REV Check: Mazda CX-60

مازدا الجديدة سي إكس - 60 18.05.2023

REV Explains: Mercedes W124

سيارة مرسيدس دبليو 124 الكلاسيكية 11.05.2023

المزيد عالم السرعة

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - الصين تطرح سيارة كهربائية عملاقة 25.05.2023

Check NIO ET 5

نيو إي تي 5 - كهربائية وقوية وراقية 25.05.2023

Explain Fire, Fact Check

خطر احتراق السيارات الكهربائية؟ 25.05.2023

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - سر حب اللبنانيين للمرسيدس القديمة 18.05.2023

اقرأ أيضا

Artikel über Bassant Helmi, arabische Businessfrauen, für DW Arabic Online ins System stellen? Ich habe die schriftliche Freigabe, dass wir die Fotos für die DW Berichterstattung kostenlos nutzen dürfen. Copyright ist: GPP e.V

"بسنت حلمي".. سيدة مصرية بألمانيا في خدمة سيدات الأعمال العربيات 06.06.2021

تعد المصرية بسنت حلمي واحدة من أبزر سيدات الأعمال المنحدرات من الشرق الأوسط في ألمانيا، لكن هدفها تجاوز النجاح الشخصي إلى تشجيع الفتيات والسيدات في العالم العربي على اقتحام مجال الأعمال بفضل خبرتها التي تجاوزت 20 عاما.