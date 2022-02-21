 الكوارث الطبيعية - مدى قدرة تكيف الحيوانات والنباتات ! | تقارير جديدة | DW | 05.08.2022

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تقارير جديدة

الكوارث الطبيعية - مدى قدرة تكيف الحيوانات والنباتات !

على مدى ملايين السنين تكيّفت الكثير من الكائنات الحيّة في مواجهة ظواهر الطقس المتطرفة. لكن أزمة التغير المناخي تضع عالمي النبات والحيوان أمام تحديات غير متوقعة.

Sendung: Dokumentation Naturkatastrophen - Wie Tiere und Pflanzen überleben

Sendung: Dokumentation Naturkatastrophen - Wie Tiere und Pflanzen überleben

تستطيع بعض الحيوانات توقع كوارث طبيعية وشيكة وحماية نفسها. إذ أجبرت الحرائق والفيضانات والعواصف الحيوانات على تطوير إستراتيجياتها للبقاء على قيد الحياة، وعلى تحقيق فوائد منها أيضا. هناك أمثلة كثيرة على ذلك منها هجرة الطيور من كندا إلى البرازيل التي تتأثر بظواهر جوية قوية. فخلال موسم العواصف تعيق رحلتها رياح قوية وأمطار غزيرة.

Sendung: Dokumentation Naturkatastrophen - Wie Tiere und Pflanzen überleben



جزيرة بويرتوريكو موطن لنوع من النمل ينجو من الفيضانات من خلال تشكيل مجموعات كبيرة منه لطَوْف محكم يُمكنها من العوم والانجراف مع التيار. كما تكيّفت نباتات وحيوانات أستراليا مع حرائق الأدغال السنوية: فبعض الطيور تستفيد من الحرائق، لأنها تسّهل عليها إيجاد فرائسها.


Sendung: Dokumentation Naturkatastrophen - Wie Tiere und Pflanzen überleben

بيد أنه في ظل التغير المناخي المستمر منذ بداية العصر الصناعي لم يعد لدى هذه الحيوانات وقت كاف للتكيّف مع هذه الظروف. فارتفاع مستوى سطح البحر، وازدياد الأعاصير المدمرة وحرائق الغابات الهائلة يفوق كل ما تم رصده حتى الآن. وفي ظل مستقبل مجهول وتسارع التغيرات، يبدي العلماء نظرة متشائمة. إذ يتعذر التنبؤ بمدى قدرة الحيوانات على التكيف بشكل فعّال مع التغيّرات التي ستحدث في العقود المقبلة. 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 12 سبتمبر/أيلول 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 13 سبتمبر/أيلول 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022 – 01:00 UTC
الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022 – 11:00 UTC
الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022 – 15:00 UTC
السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

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