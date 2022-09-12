الكوارث الطبيعية كتهديد للإنترنت

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الزلازل والانفجارات البركانية أو حتى العواصف الشمسية، كلها أمور يمكن أن تعرض استقرار الشبكة للخطر. فحوالي 95 في المائة من حركة البيانات الدولية تعمل عبر الكابلات الموجودة تحت سطح البحر، وهذه يمكن أن تتلف.
تزايدت في البلدان النامية وذات الدخل المتوسط في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هجمات قراصنة الإنترنت الذين يستهدف المؤسسات الحكومية والمصارف والشركات من خلال برامج الفدية، فما سبب ذلك؟
تعيش في أوكرانيا وتجد صعوبة في الاتصال والتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت، بسبب استهداف الجيش الروسي البنية التحتية للاتصالات؟ التقرير التالي يوضح كيف يمكنك التواصل إذا انقطع أو تعطل الإنترنت.
قلق بشأن نقص مواد غذائية ومخاوف من هجمات سيبرانية على البنية التحتية الحيوية وتجهيز مخابئ! الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد خوف الألمان من احتمال امتداد الحرب إلى بلدهم، بعد عقود من السلام، فكيف يستعدون "للأسوأ"؟
انكشفت تفاصيل جديدة عن حملة اختراق إلكتروني (سيبراني) شرسة جعلت فرق الأمن في شبكات الإنترنت على مستوى العالم تسعى حثيثاً لتقليل الأضرار. إنه "الأسوأ" في تاريخ أمريكا، الذي اتهم وزير خارجيتها روسيا بـ"الانخراط" في الهجوم.
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