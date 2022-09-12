كليك

الكوارث الطبيعية كتهديد للإنترنت

الزلازل والانفجارات البركانية أو حتى العواصف الشمسية، كلها أمور يمكن أن تعرض استقرار الشبكة للخطر. فحوالي 95 في المائة من حركة البيانات الدولية تعمل عبر الكابلات الموجودة تحت سطح البحر، وهذه يمكن أن تتلف.