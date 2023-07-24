 الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلات قضائية أثارت الكثير من الجدل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.07.2023

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الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلات قضائية أثارت الكثير من الجدل

بعد "فشل" مفاوضات اللحظة الأخيرة ومقاطعة نواب المعارضة لجلسة التصويت، أقر المشرعون الإسرائيليون بنداً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه في جلسة التصويت على تقييد صلاحيات المحكمة العليا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه في جلسة التصويت على تقييد صلاحيات المحكمة العليا

قال رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إن البرلمان أقر اليوم الاثنين (24 تموز/يوليو 2023) مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا. وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار.

مختارات

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى بعد خضوعه لجراحة في القلب. يأتي ذلك قبيل تصويت مهم في البرلمان على تعديلات قضائية مثيرة للجدل تسعى الحكومة الائتلافية لإقرارها، وسط معارضة قوية.

خرج عشرات الألوف من المحتجين على التعديلات القضائية التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لإجرائها، في مسيرة إلى القدس مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.

وبدأ البرلمان الإسرائيلي الإثنين جلسة للتصويت النهائي على بند "المعقولية"، أحد المقترحات الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية وتسبب بانقسام في البلاد.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد قال اليوم الاثنين، إن مفاوضات اللحظات الأخيرة مع الحكومة بشأن قانون الاصلاح القضائي، "باءت بالفشل". ونقلت تقارير إعلامية عن لابيد القول قبيل إجراء التصويت الحاسم في البرلمان اليوم الاثنين، لإقرار مشروع القانون المثير للجدل: "من المستحيل التوصل مع هذه الحكومة إلى اتفاقات تحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية". وتابع لابيد أن الحكومة ترغب في "تمزيق الدولة وتدمير الديمقراطية وتدمير أمن إسرائيل ووحدة شعب إسرائيل وعلاقاتنا الدولية".

جدير بالذكر أن الرئيس إسحاق هرتسوغ، حاول أن يقوم بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة من خلال اقتراح مشروع قانون توافقي على الطرفين مساء أمس الأحد، ولكن دون أن يتم التوصل إلى اتفاق، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام.

وتهدف خطة الإصلاح القضائي إلى الحد من سلطة المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية. ويخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديموقراطية في الدولة العبرية.

وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.

وحض الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظراً إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: إعداد أمين بنضريف


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