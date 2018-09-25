 الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية ستعوض ضحايا الاعتداءات الجنسية | أخبار | DW | 09.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية ستعوض ضحايا الاعتداءات الجنسية

على خطى ألمانيا وبلجيكا وسويسرا، قررت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تعويض ضحايا الاعتداءات الجنسية من القاصرين الذين تم الاعتداء عليهم في أروقة الكنائس، دون أن تحدد الكنيسة قيمة المبلغ.

Frankreich Katholizismus (picture-alliance/ZUMAPRESS/Le Pictorium/C. Sharrock)

قررت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا السير على خطى الكنائس الكاثوليكية في كل من ألمانيا وبلجيكا وسويسرا في دفع تعويضات لضحايا الاعتداءات الجنسية في أروقتها.

مختارات

وقال رئيس مؤتمر الأساقفة في فرنسا إريك دو مولينز-بوفور اليوم السبت (التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2019) إن قيمة التعويض ستقدر بمبلغ مالي إجمالي، مشيرة إلى عدم تحديد قيمة المبلغ بعد.

وتم اتخاذ هذا القرار في الجمعية العمومية لمؤتمر الأساقفة الفرنسيين الذي انعقد في خريف هذا العام بجنوب فرنسا. ويتعلق الأمر بالضحايا الذين تم الاعتداء عليهم عندما كانوا قاصرين.
وسيتم تمويل الصندوق من أموال الكنيسة وأموال أخرى، ولكن المسؤولين عن هذه الجرائم سيلزمون بدفع غرامات على أفعالهم تلك.
وفي ألمانيا تدفع الكنيسة لضحايا الاعتداءات الجنسية التي وقعت داخل مرافقها عادة مبلغ 5000 يورو لكل ضحية، إلا أن مؤتمر أساقفة ألمانيا هذا العام اقترح رفع المبلغ الأساسي لتعويض الضحايا.
وفي السنوات الماضية كُشف النقاب عن اعتداءات جنسية ارتكبها قساوسة كاثوليك بحق أطفال وقاصرين في العديد من الدول، ما أثار موجة استياء واسعة.


يذكر أن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اصدر في أيار/مايو الماضي قانوناً جديداً للكنيسة الكاثوليكية على المستوى العالمي يلزم جميع الكهنة بإبلاغ رؤسائهم بشأن حالات التحرش الجنسي بالأطفال المشتبه بها أو حالات التستر على مثل هذه الجرائم، وليس إبلاغ السلطات المدنية. وجاء القانون ضمن "وثيقة بابوية" تحمل اسم "أنتم نور العالم". وقال البابا إنه في حالة أن أي قس أو راهب أو أخ أو راهبة "لاحظ أو كان لديه اعتقاد قوي الأساس بأن (جريمة جنسية) قد ارتكبت، فإن هذا الشخص ملزم بالإبلاغ (عن ذلك) على الفور".

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)

  • Saad Lamjarred (Getty Images/AFP/F.Belaid)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    سعد لمجرد واتهام بالاغتصاب

    خمسة أشهر قضاها النجم المغربي وراء القضبان في سجن فرنسي، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها وضربها في أكتوبر من عام 2017، وقد حصل صاحب أغنية "لمعلم" على الإفراج المؤقت وقام بإنتاج أغنية جديدة لكن القضية مازالت تنظر أمام القضاء الفرنسي.

  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    كيفن سبيسي يتحرش بطفل

    اتهم الممثل أنتوني راب الممثل كيفن سبيسي بالتحرش به عام 1986 عندما كان راب وقتها يبلغ من العمر 14 عاما. وقال سبيسي إنه لا يذكر الواقعة وقدم اعتذارا لكن الأصوات ارتفعت في هوليوود بضرورة معاقبة سبيسي وكان أول رد فعل هو رفع دوره من فيلم (أول ذا موني إن ذا ورلد) ،الذي اكتمل تصويره، وإعادة تصويره بممثل آخر.

  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    تصرفات مخلة بالآداب

    اتهمت امرأة النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بفعل تصرفات مخلة بالآداب وقالت إنه تحرش بها لفظيا مرارا وأتى بفعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في الثمانينات. وقالت إن دوجلاس استخدم مرارا ألفاظا خارجة وإن الأمر وصل إلى حد تحسسه أعضاءه التناسلية أمامها خلال اجتماع عمل في شقته في نيويورك عام 1989.

  • Greta Gerwig und Woody Allen (Getty Images/J. Merritt)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    وودي ألن والتحرش بابنته

    اتهمت ابنة وودي ألن بالتبني المخرج السينمائي الشهير بالتحرش بها قبل أكثر من 25 عاما. وقالت إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر. ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 وتجدد مؤخرا مع حملة "مي تو".

  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    بن أفليك وسلسلة من الاتهامات

    واجه أفليك عدة اتهامات بالتحرش الجنسي في أعقاب حملة "مي تو" وفي مقدمتها اتهام الممثلة هيلاري بورتون التي اتهمت الممثل الأمريكي بالتحرش بها قبل 14 عاما، كما واجه الممثل الحاصل على الأوسكار اتهامات أخرى من نجمات وعاملات في صناعة السينما.

  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    داستن هوفمان والتحرش بمتدربة

    اتهمت امرأة الممثل الأمريكي الشهير داستن هوفمان بالتحرش بها جنسيا عندما كانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985. واعتذر الممثل في بيان له عن ذلك التصرف وقال إنه يحترم النساء وأن ذلك التصرف "لا يعبر عنه".

  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    50 امرأة في مواجهة الكوميدي الشهير

    يعد مسلسل "عرض كوسبي" الشهير واحدا من أنجح المسلسلات الكوميدية في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كوتسبي اشتهر أيضا بمسلسل الاتهامات الجنسية في السنوات الأخيرة، إذ يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على خمسين امرأة ومايزال القضاء الأمريكي ينظر في هذه القضايا.

  • Sex-Sakandale von Prominenten (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    لعنة التحرش الجنسي التي لاحقت بولانسكي 40 عاما

    اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    النساء متهمات أيضا بالتحرش

    تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق الذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.

  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    فضيحة المنتج الهوليوودي التي قلبت العالم

    حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي جاءت بعد اتهام المنتج السينمائي هارفي وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر2017، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر". وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.


مختارات

هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

استطاعت حملة "مي تو" أو "أنا أيضا" أن تسلط الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي عبر العالم، الحملة أزاحت الغطاء عن العديد من الفضائح الجنسية للمشاهير كما أسقطت الكثير من الأقنعة. (22.01.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

اعتداءات جنسية على أطفال من قِبَل قساوسة بكنائس بولندية  

مواضيع ذات صلة

Deutschland 101. Katholikentag in Münster| Kardinal Reinhard Marx

الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تعتذر لضحايا التجاوزات الجنسية 25.09.2018

قدمت الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا رسميا اعتذارها لضحايا الاعتداءات الجنسية ووعدت بتسوية مشكلة لن يتم نسيانها في وقت قريب. اعتذار الكنيسة جاء بعد صدور دراسة كشفت عن تجاوزات جنسية شملت أكثر من 3600 قاصر طوال عقود.

Vatikan Gipfel zum Thema sexueller Missbrauch in der Kirche

البابا يفتتح مؤتمرا حول الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في الكنيسة 21.02.2019

طالب البابا فرنسيس في افتتاح مؤتمر غير مسبوق في الفاتيكان حول الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية بـ "تدابير ملموسة" في مواجهة هذه "الآفة". وخلال افتتاح المؤتمر تم عرض تسجيلات مصورة مؤثرة لعدد من ضحايا الانتهاكات.

Deutschland Symbolbild Razzia Festnahme

ألمانيا: القبض على لاجئ مشتبه به في اغتصاب قاصر فنلندية 12.12.2018

في الوقت الذي تستمر فيه التحقيقات بشأن حالات اغتصاب واعتداءات جنسية على قاصرات في فنلندا، ذكرت تقارير صحفية أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم فوق الأراضي الألمانية، فيما لم تستبعد الشرطة تورط أشخاص آخرين في هذه القضية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  