 الكنيسة الإنجيلية بألمانيا تنتقد تحقيق المحاكم في عقيدة طالبي اللجوء | أخبار | DW | 08.12.2019

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أخبار

الكنيسة الإنجيلية بألمانيا تنتقد تحقيق المحاكم في عقيدة طالبي اللجوء

دعت الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا إلى وضع قاعدة جديدة للإجراءات القضائية التي يتم خلالها اختبار معلومات طالبي اللجوء حول العقيدة المسيحية بعد تحولهم من الإسلام إلى المسيحية.

القس هاينريش بيدفورد-شتروم، رئيس الكنيسة الإنجيلية في بايرن

القس هاينريش بيدفورد-شتروم، رئيس الكنيسة الإنجيلية في بايرن ينتقد تدخل المحاكم في عقيدة طالبي اللجوء المتحولين للمسيحية

قال رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية، هاينريش بدفورد-شتروم  في تصريح صحفي إنه ليس من اختصاص المحاكم أن تتخذ قرارا بشأن جدية الرغبة في التعميد. وأضاف بدفورد-شتروم قائلا: "ما لا يصح هو أنه يتم البت فيما إذا كان المرء جادا أم لا من خلال استعلام عما يسمى بالمعرفة بالعقيدة الذي يتم الاستفسار عنه جزئيا بطريقة مثيرة للشكوك".

مختارات

اقترحت مفوضة الاندماج في الحكومة الألمانية أن تشمل دورات تعليم اللغة الألمانية جميع طالبي اللجوء بغض النظر عن إمكانية بقائهم في ألمانيا، مشيرة إلى ضرورة تحسين دورات الاندماج الحالية. (11.02.2019)

أثار مقترح الأمينة العامة للحزب المسيحي الديمقراطي بإلحاق اللاجئين وطالبي اللجوء بخدمة اجتماعية إجبارية لمدة عام ردود فعل تباينت بين الرفض المطلق والتحفظ والدعم الكامل. ما مدى واقعية المقترح؟ وفي مصلحة من يصب؟ (28.08.2018)

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع مدينة ميونيخ الألمانية للتظاهر ضد ما أسموها سياسة الخوف وجنوح المجتمع نحو اليمين. وطالب المتظاهرون الساسة بالتوقف عن تقسيم المجتمع ونشر الخوف وتجريم اللاجئين ومن يساعدهم ويعمل على إنقاذهم. (22.07.2018)

ويدور الخلاف حول اللاجئين الذين يتحولون من الإسلام إلى المسيحية، ويصرون على أنهم مهددون بالاضطهاد حال الترحيل إلى موطنهم بسبب تغيير ديانتهم.

وتابع رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بألمانيا قائلا: "نرصد بصورة متكررة أنه يتم طرح أسئلة سخيفة لا تتسم بأي معرفة بالعقيدة خلال اتخاذ قرارات المحاكم بشأن إجراءات اللجوء... وفي بعض الأحيان يتم إصدار أحكام مشكوك فيها للغاية".

وفي المقابل أكدت وزارة العدل بولاية بادن-فورتمبرغ جنوبي ألمانيا أن الاعتراف بالعقيدة المسيحية ليس سببا للجوء أو عائقا للجوء، وأكدت أنه يجب أن تصل المحكمة لقناعة أن الشخص معرض حقا لخطر الاضطهاد في موطنه بسبب ديانته.

وقال وزير العدل بالولاية غويدو فولف: "لدي ثقة كبيرة في أن تصدر المحاكم الإدارية قرارتها بعناية فائقة في كل حالة على حدة".

 

م.أ.م/ ص.ش ( د ب أ)

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    لعل تعلم لغة جديدة والتمكن من أبجديتها يشكلان تحديات أمام طالبي اللجوء لأن أكثرهم بحاجة للمساعدة وبخاصة في المراحل الأولى من وصولهم إلى ألمانيا. إحدى الوسائل المساعدة المتبعة في إحدى المدارس تتمثل في التوجه إلى الشارع سعياً لتعلم اللغة عن طريق الحديث مع الناس.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    تهدف الدورات اللغوية الجديدة التي تقيمها مدرسة "ACB" إلى مساعدة القادمين الجدد على الاندماج بالمجتمع الألماني. تُرسل المدرسة طلابها في مهمات للبحث والاستقصاء في محاولة لدفعهم إلى التواصل مع الغرباء باستخدام اللغة الألمانية. المهمة الأولى: "عليهم أن يذهبوا إلى الأسواق والعثور على هذا الكشك ومعرفة أنواع الخضروات والفواكه التي تُباع في الكشك ".

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    هل تعرف معنى الأناناس باللغة الألمانية؟ لاعذر لمن يجيدون الفرنسية أو الإيطالية، إذا كانت إجاباتهم خاطئة، إلا أن الطلاب الذين يتحدث أغلبيتهم اللغة العربية سيواجهون صعوبة أكثر. ولحسن الحظ فإن أعضاء فريق تلفزيون الـ "DW" كانوا حريصين على تحفيز المشاركين من خلال تسجيل نقاط إضافية للإجابات الصحيحة.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    تم تشجيع الطلاب على ترك هواتفهم ومحاولة سؤال الألمان وطلب مساعدتهم لمعرفة الوجهة المُرادة، وكان العثور على أحد المارة الذي يُتقن اللغتين العربية والألمانية من الأمور التي ساعدتهم إلى حد كبير. بسام (الذي يحمل الورقة بيده) أدلى بدلوه أيضا ونطق بعدة جُمَلٍ لم يُفْهَم معناها.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    يعتبر مكان ولادة "لودفيغ فان بيتهوفن"من أشهر الأماكن في مدينة "بون" وهو يقع بالقرب من السوق وسط المدينة، وقد تحول المنزل إلى ما يُشبه المتحف الصغير. رضوان وإبنه علي هما بالأصل من مدينة "حلب" ويعملان على إنجاز مهمتهما. تمكنا من العثور على التاريخ السحري لميلاد "بيتهوفن" وهو عام 1770.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    كانت نقاط المكافأة تُمْنَح للمجموعات الأسرع بإنجاز عملية البحث وقد أبقى المتنافسون عيونهم على الساعة لمعرفة زمن البحث. إستغرقت عملية البحث قرابة الساعتين قاموا خلالهما بزيارة أماكن يمكن أن يعاودوا زيارتها ثانية. ومن بين الأمور التي طُلِبَ منهم عملها معرفة وتدوين أوقات دوام مكتب رعاية الأجانب.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    "إنطلقوا إلى ساحة "فريدينزبلاتس"، تُشير التعليمات للفريق بأن يتوجه إلى ساحة رئيسية أخرى وسط مدينة "بون". ماهي المحطة الأخيرة للحافلة رقم "608"، ومتى ستصل الحافلة التالية؟ تتوقف الحافلة رقم "608" على مقربة من بناء "باولوس هايم" في مدينة "بون" وقد كان البناء سابقا مخصصاً للمسنين، غير أنه تحول الآن ليصبح مكاناً لإقامة اللاجئين.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    المحطة التالية هي مكتبة المدينة،حيث بإمكان الطلاب العثورعلى كتب باللغات العربية والفارسية والكردية كما بإمكانهم الإستفسار عن الإجراءات المطلوبة لإستعارة الكتب. وعند الدخول إلى المكتبة لفت إنتباه مراسلنا وجود مدرس الفصل الذي كان يمضي استراحته مع الطلاب، حيث كان أحد المشاركين يستعرض بفخر صور الفصل الدراسي الذي إلتقطها مؤخراً.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    عند إقتراب نهاية المهمة التي كُلِف بها الطلاب طُلِبَ منهم أن يجلسوا في مكان ما لتعبئة البطاقات البريدية. ذهبوا إلى مكتب البريد الرئيسي واشتروا طوابع بريدية وأرسلوا رسائل، وإحتفظوا بإيصالات شراء طوابع البريد. تم حل معضلة وسيلة أخرى من وسائل التواصل، غير أن إختيار الطابع المناسب للوجهة المحددة بقي تحدياً للمشاركين.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    كان هذا الدرس أطول من المعتاد- فبعض الفرق تحتاج إلى وقت أكثر من غيرها، أما من إستطاع أن يُنهي التحدي بوقت أقصر فهناك لعبة تخمين الكلمات بإنتظاره: حيث رسم شكلاً ما على اللوح وطُلبَ منهم كتابة الإسم المناسب لذلك الشكل "طبعاً الكلمات يجب أن تُكتب باللغة الألمانية". أظهرت هذه اللعبة فروقات لابأس بها بين قدرات الطلاب: فبعضهم لم يتمكن من المساهمة والبعض الآخر تمكن من تحديد الصيغة الصحيحة للأسماء.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn Lehrerin Alev Erisöz Reinke

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    خصصت "آليف إريسوف رينكي" المُدرِسة في معهد ACB لتعليم اللغة الألمانية جوائز للفرق التي تُسجل أفضل النتائج في المهمة التي تهدف لتقصي الحقائق في وسط مدينة بون وضواحيها. لم يتمكن فريقنا من الحصول على إحدى المراتب الثلاث الأولى ولربما يكون ذلك بسبب المراسل الذي طُلِبَ منه أن يمتنع عن تقديم المساعدة للمشاركين.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn Lehrerin Alev Erisöz Reinke mit Radwan Ajouz

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    مفاجأة توجت نهاية اليوم: الجائزة من نصيب الطالب رضوان، رضوان هو أكبر المتنافسين سناً وقد تمكن من الفوز بالتحدي. الطالب رضوان كان يبتسم طوال فترة إجراء التمرين. كان الجميع يهتفون "صورة، صورة"، نيابة عن تلفزيون الـ "DW"وبعد أن أنجزنا مهمتنا طلبنا الإذن للمغادرة.

    الكاتب: مارك هالام /غ.د.


مختارات

تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

ليس من السهل تعلم لغة جديدة. لمعرفة الصعوبات التي يمر بها اللاجئون انضم فريق من تلفزيون الـ "DW" إلى فصل دراسي مُخَصص لطالبي اللجوء. ويجمع هذا الفصل بين تدريس اللغة نظريا وتطبيقا والإطلاع على جوانب الحياة في ألمانيا. (15.12.2015)  

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