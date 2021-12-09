الكنوز الفنية المهددة في مستودعات المتاحف

أصبحت إعادة القطع الفنية الموجودة في المستودعات المكيفة في البلدان الأوروبية إلى أوطانها الأصلية حالة استثنائية. تقول بينيديكت سافوي ، الناقدة في متحف هومبولت في برلين: "إن الخوف الأكبر هو إثارة الرغبات في الاستعادة. أنت لا تريد إرجاعها، لذا لا تخبر عنها أي شيء ". نادراً ما يتم الحفاظ جيدا على الكنوز الموجودة في مستودعات المتاحف الألمانية كما يفترض أن يكون الوضع، فهذه القطع الفنية أصبحت عبئا على المتاحف. سيعرض منتدى هومبولت الجديد في برلين قريبا حوالي 10 آلاف عمل فني من أصل نصف مليون قطعة أثرية، والنسبة الكبيرة المتبقية أي حوالي 98 بالمائة ستبقى مخزنة في مستودعات المتاحف في غرب برلين يتهددها الاندثار بعد تسرب المياه إلى المستودعات بسبب عيوب معمارية في المبنى. يسمي الخبراء هذا التخزين: "التجميع السلبي" للقطع الأثرية بسبب نقصان عددها بعد إتلاف الحشرات لبعض التحف الفنية مثلا. هناك أكثر من متحف لا يعرف حتى عدد القطع الأثرية الثقافية التي يمتلكها فعليا. الرقمنة الكاملة للقطع الأثرية من جميع أنحاء العالم أمر غير وارد في ألمانيا في السنوات القليلة المقبلة بسبب نقص الميزانية وانخفاض عدد الموظفين، مع أن هناك تجارب ناجحة قامت بها هولندا وفرنسا في هذا المجال. متى سيصبح المتحف الافتراضي متوفرا والذي سيسمح للمهتمين من السكان الأصليين في الكاميرون أو تونغا أو خليج هدسون بالاطلاع على القطع الأثرية الثقافية الخاصة بهم في المستودعات الألمانية؟ ما مدى تجهيز المتاحف الإثنولوجية في ألمانيا لجعل تراث الإنسانية في متناول سكان الثقافات الأصلية؟ لم يعد العديد من الأشياء موجودة في البلدان الأصلية ، وهي تشكل قيمة متزايدة هناك بالنسبة للهوية الثقافية. يحمل هذا الفيلم الوثائقي جردا نقديا للمتاحف وللمستودعات المبردة، ويوضح أن التهديد الذي يواجه القطع الفنية هو ليس نتيجة إهمال موظفي المتاحف وإنما بسبب مشاكل هيكلية تتطلب زيادة كبيرة في الموارد والبحث والشفافية . كما يُظهر أيضًا كيف يمكن للانفتاح أن يكون مؤثرا بشكل إيجابي على قطاع يعلوه الكثير من الغبار.