الكمامة الذكية

جوار معقد.. كيف وضَع الغاز إسبانيا في فوهة الصدام الجزائري-المغربي؟

لا تريد مدريد التفريط في الغاز الجزائري، لكنها تولي اهتماما بالغا لشريكها المغربي. كيف يمكنها التوفيق بين علاقة مثمرة مع الجانبين، خصوصا مع ضغط الجزائر وتهديدها بفسخ عقود الطاقة، في وقت حساس بسبب حرب روسيا على أوكرانيا؟