 الكمامة الذكية | المستقبل الآن | DW | 08.05.2022

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المستقبل الآن

الكمامة الذكية

التنفس بشكل أفضل من خلال الكمامة الذكية؟ الباحثون في جامعة غرانادا الإسبانية طوروا مثل هذه الكمامة الطبية. وهي كمامة تعمل عبر الهاتف الذكي الذي يحذر حاملها عند تجمع المزيد من ثاني أكسيد الكربون.

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