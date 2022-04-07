نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
التنفس بشكل أفضل من خلال الكمامة الذكية؟ الباحثون في جامعة غرانادا الإسبانية طوروا مثل هذه الكمامة الطبية. وهي كمامة تعمل عبر الهاتف الذكي الذي يحذر حاملها عند تجمع المزيد من ثاني أكسيد الكربون.
لا تريد مدريد التفريط في الغاز الجزائري، لكنها تولي اهتماما بالغا لشريكها المغربي. كيف يمكنها التوفيق بين علاقة مثمرة مع الجانبين، خصوصا مع ضغط الجزائر وتهديدها بفسخ عقود الطاقة، في وقت حساس بسبب حرب روسيا على أوكرانيا؟
تتويج التونسية أنس جابر ببطولة مدريد المفتوحة للتنس وإحرازها أولى بطولاتها في دورات كبرى من فئة ألف نقطة، لقي ترحيبا واسعا لدى التونسيين والعرب. ووسط أزمات اقتصادية وسياسية حادة تواجهها تونس، تُلقب أنس بـ"وزيرة السعادة".
قانون مثير للجدل في النمسا واستثنائي في منطقة الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهو فرض إلزامية اللقاح على كافة البالغين، وإيقاع غرامات مالية على غير الملقحين.
كشف تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أن جائحة كورونا تركت بصمات قاتمة على كبريات الدوريات الأوروبية خلال الموسمين الماضيين وكبدتها خسائر ثقيلة، فيما تخشى أندية ألمانيا من قيود جديدة وملاعب خاوية من الجمهور.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول