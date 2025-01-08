الكل معروض للبيع.."ثورة" منتظرة في مانشستر يوناتيد!

يبدو أن فريق مانشستر يونايتد سيغر في القريب العاجل جلده بالكامل على أمل العودة مجددا إلى سكة الانتصارات. فريق "الشياطين الحمر" يمر بموسم صعب للغاية ومُستعد لمساع أي عرض جدي لبيع كل لاعبي الفريق دون استثناء.

يمر مانشستر يونايتد بموسم صعب للغاية، فالفريق الإنجليزي العريق يحتل المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويقدم واحدا من أسوأ المواسم له في العقود الأخيرة.

ومؤخرا، صدم روبن أموريم مدرب "الشياطين الحمر" جماهير الفريق بالقول إن مانشستر يونايتد يخوض معركة من أجل البقاء في "البريميرليغ"، وهو ما يعكس حال الفريق الصعبة للغاية هذا الموسم.

وأمام كل هذه التحديات، يبدو أن مانشستر يونايتد مُقبل على "ثورة" شاملة، حيث يُتوقع أن يغير الفريق جلده بشكل كامل، من أجل استعادة بعض أمجاد الماضي. وستبدأ "ثورة" التغيير بلاعبي الفريق.

فقد كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريق مانشستر يونايتد مُستعد لسماع أي عرض "جاد" يتم تقديمه لأي لاعب من لاعبي الفريق من أجل الانتقال إلى فريق آخر. وأضافت أن هذا الأمر يشمل أيضا لاعبين كانوا غير قابلين للمساس في عهد المدرب السابق إريك تين هاغ.

ولفتت "ذا صن" أن إدارة مانشستر يونايتد تريد بناء فريق يُناسب فلسفة وطريقة لعب المدرب البرتغالي روبن أموريم. وأضافت أن إدارة الفريق لا تمانع في عرض كل نجم من الفريق للبيع.

مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم ينتظره عمل كبير، صورة أرشيفية. صورة من: Richard Callis/Zumapress/picture alliance

ويلعب روبن أموريم بنظام لعب 3-4-3 ، ويُعتقد أن الكثير من لاعبي "الشياطين الحمر" لا يناسبون طريقة لعب المدرب البرتغالي الشاب.

وتابع المصدر ذاته أن لاعبين مثل كابتن الفريق برونو فرنانديز، والنجم الشاب ديالو يُمكنهم الرحيل عن الفريق في حال وصول عرض مناسب لهم. وأردف أن "ثورة" التغيير تشمل أيضا لاعبين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومن بينهم ماتيس دي ليخث وأوغارتي.

وأشارت "ذا صن" أن بعض اللاعبين، الذين كانوا سابقا غير قابلين للمساس مثل راسموس هويلوند، وأليخاندوا غارناتشو، وكوبي مايني يُمكنهم الرحيل أيضا عن الفريق.

وتابع نفس المصدر أن مانشستر يونايتد يريد أيضا بيع لاعبه جادون سانشو المُعار إلى فريق تشيلسي الإنجليزي، مضيفا أن الفريق الإنجليزي العريق تضرر في السنوات الأخيرة من قيود اللعب المالي النظيف، وذلك بعد سنوات من الإنفاق الضخم.

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة "الأتلنتيك" أن مهاجم الفريق ماركوس راشفود بدأ مفاوضات مع فريق ميلان الإيطالي، من أجل الانتقال إليه مُعارا في الميركاتو الشتوي.

يُشار إلى أن ماركوس راشفود خرج تماما من حسابات المدرب روبن أموريم، الذي استبعده في عدة مباريات.