الكلبة لوتا تكتشف الحساسية

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كلبة تشم الرائحة عندما يتعرَّض صاحبها للإصابة بالحساسية قبل وقت طويل من أن يلاحظ الشخص المصاب نفسه أي شيء. الكلبة لوتا مدربة بشكل خاص على القيام بذلك. وهكذا يمكن لمالكها تناول الأدوية في وقت مناسب.
فقدان حاسة الشم أحد أكثر أعراض كوفيد 19 شيوعًا. وكثيراً ما يعاني بعض ممن لم يستعيدوا تلك الحاسة من عواقب نفسية. لكن هناك الآن سبب للأمل.
بدأ العلماء حديثا بدراسة القدرات الملاحية لدى الكلاب. فبعد سنوات من الاعتقاد أنها تعتمد على حاسة الشم، العلماء يكتشفون أسبابا أخرى مذهلة. الكلاب تستطيع استشعار المجال المغناطيسي للأرض، وهو ما يشبه "بوصلة داخلية".
الزوائد اللحمية هي نتوءات تنشأ غالباً في الأنف. وتعتبر شائعة جداً وغالباً ما تظل غير مكتشفة. لكن يمكن أن تكون خطيرة وأن تسبب أمراضاً مزمنة، فما هي أعراضها، وكيف يمكن التخلص منها؟
أزمة الانتشار العالمي لفيروس كوفيد 19 تسببت في أزمة أخري تتمثل في فقدان حاستي الشم والتذوق. ويخشى المتخصصون من أن يتسبب هذا في عواقب على الحالة النفسية والتغذية، ولكن مازال هناك أمل... ما هو؟
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