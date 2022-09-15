 الكلبة لوتا تكتشف الحساسية | صحتك بين يديك | DW | 15.09.2022

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صحتك بين يديك

الكلبة لوتا تكتشف الحساسية

كلبة تشم الرائحة عندما يتعرَّض صاحبها للإصابة بالحساسية قبل وقت طويل من أن يلاحظ الشخص المصاب نفسه أي شيء. الكلبة لوتا مدربة بشكل خاص على القيام بذلك. وهكذا يمكن لمالكها تناول الأدوية في وقت مناسب.

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