الكفاح من أجل التنوع في ويكيبيديا

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أناسويا سينغوبتا تدعم التنوع في ويكيبيديا، وتسعى إلى أن تكون النساء أكثر حضورا في الموسوعة عبر الإنترنت، وكانت وراء حملة لتحميل أكثر من خمسة عشرة ألف صورة للنساء في ويكيبيديا.
كشف مكتب الإحصاء في بكين أن عدد سكان الصين تراجع عام 2022 للمرة الأولى منذ ستة عقود. وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد السكان، لتحل الهند مكان الصين كأكبر قوة ديموغرافية في العالم.
أثارت فضيحة تطبيق "مسلمات للبيع" عبر الإنترنت في "مزاد مزيف"، ردود فعل غاضبة إزاء ما تتعرض له النساء المسلمات بالهند وخصوصا المدافعات عن حقوق المرأة. ورغم توقيف الشرطة لثلاثة أشخاص يبقى السؤال: من يقف وراء هذه الإساءات؟
الشرطة الهندية توقف ثلاثة متهمين بإنشاء تطبيق مزيف على الإنترنت يعرض "نساء مسلمات للبيع" في المزاد. ونشرت صور أكثر من 100 امرأة من بينهن مدافعات عن قضايا تتعلق بالهنود المسلمين على التطبيق إلى جانب رسائل مهينة.
تتفاقم أزمة جائحة كورونا في الهند مع الأرقام القياسية للوفيات والإصابات، وانتشار كم كبير من الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة ونظريات المؤامرة في منصات التواصل الاجتماعي. وهو ما يثير شكوكا وقلقا ويعرقل مكافحة الجائحة.
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