الكفاح من أجل التنوع في ويكيبيديا

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أناسويا سينغوبتا تدعم التنوع في ويكيبيديا، وتسعى إلى أن تكون النساء أكثر حضورًا في الموسوعة عبر الإنترنت، وكانت وراء حملة لتحميل أكثر من خمسة عشرة ألف صورة للنساء في ويكيبيديا.
أثارت فضيحة تطبيق "مسلمات للبيع" عبر الإنترنت في "مزاد مزيف"، ردود فعل غاضبة إزاء ما تتعرض له النساء المسلمات بالهند وخصوصا المدافعات عن حقوق المرأة. ورغم توقيف الشرطة لثلاثة أشخاص يبقى السؤال: من يقف وراء هذه الإساءات؟
الشرطة الهندية توقف ثلاثة متهمين بإنشاء تطبيق مزيف على الإنترنت يعرض "نساء مسلمات للبيع" في المزاد. ونشرت صور أكثر من 100 امرأة من بينهن مدافعات عن قضايا تتعلق بالهنود المسلمين على التطبيق إلى جانب رسائل مهينة.
سحب مجلس أوروبا حملة ترويج للتنوّع في صفوف النساء ولحرية ارتداء الحجاب، بعدما أثارت احتجاجات في صفوف اليمين الفرنسي، حيث تجري الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة الربيع المقبل.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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