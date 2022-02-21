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الكفاح من أجل التنوع في ويكيبيديا

أناسويا سينغوبتا تدعم التنوع في ويكيبيديا، وتسعى إلى أن تكون النساء أكثر حضورًا في الموسوعة عبر الإنترنت، وكانت وراء حملة لتحميل أكثر من خمسة عشرة ألف صورة للنساء في ويكيبيديا.