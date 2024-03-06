الكشف عن موقف ألونسو من تدريب بايرن ميونيخ!

يبدو أن هوية ربان سفينة بايرن ميونيخ في الموسم القادم بدأت تتضح بشكل أكبر. تقرير صحفي كشف أن واحدا من أنجح المدربين حاليا في القارة الأوروبية يميل إلى تدريب البايرن على حساب ليفربول الراغب بدوره في الحصول على خدماته.

منذ إعلان بايرن ميونيخ انفصاله عن مدربه الحالي توماس توخل نهاية الموسم الحالي، والفريق البافاري يُسارع الخطى من أجل العثور على بديل مميز، يعود بالفريق الألماني العملاق إلى سكة الانتصارات والألقاب.

ويُعد تشابي ألونسو أبرز المُرشحين للإشراف على تدريب بايرن ميونيخ بداية من الموسم القادم. ويبدو أن الصورة بدأت تتضح بالفعل، فيما يخص هوية المدرب المُقبل للفريق البافاري.

فقد كشفت صحيفة "ذا صن" أن تشابي ألونسو مدرب فريق بايرن ليفركوزن، بدأ بالفعل في محادثات مع بايرن ميونيخ من أجل تدريبه بداية من الموسم القادم. وأضافت الصحيفة البريطانية أن ألونسو يميل إلى تدريب بايرن ميونيخ على حساب فريق ليفربول الإنجليزي.

يُشار إلى أن ليفربول، يرغب بدوره في التعاقد مع تشابي ألونسو للإشراف على تدريبه خلفا للمدرب الألماني يورغن كلوب، الذي سيرحل عن "الريدز" نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة دامت 9 سنوات.

ولفتت "ذا صن" أن تشابي ألونسو، يخشى من أن تدريب ليفربول قد تكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، لاسيما بعد رحيل يورغن كلوب نهاية الموسم الحالي.

وأضافت أن بايرن ميونيخ، الذي أحكم قبضته على لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الأخيرة، يُعد خيارا أكثر أمانا بالنسبة لتشابي ألونسو في الوقت الحالي. وأردفت أن المدرب الإسباني أعطى إشارات "إيجابية" تشير إلى رغبته في الانضمام إلى الفريق البافاري.

وأوضحت "ذا صن" أن على بايرن ميونيخ دفع مبلغ مالي كبير من أجل الحصول على خدمات تشابي ألونسو، والذي يرتبط بعقد مع فريق بايرن ليفركوزن يمتد حتى صيف 2026.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ميل تشابي ألونسو لتدريب بايرن ميونيخ، يعني أن على فريق ليفربول البحث عن بديل آخر ليورغن كلوب مدرب الفريق الحالي. وأضافت أنه من بين الأسماء المرشحة هناك روبرتو دي زيربي مدرب فريق برايتون الإنجليزي.

يُشار إلى أن تشابي ألونسو، يقدم مستويات رائعة مع فريق بايرن ليفركوزن، حيث لم يتجرع متصدر ترتيب "البوندسليغا" مرارة الخسارة بعد. كما أنه يمتلك فرصة حقيقة للفوز بالثلاثية هذا الموسم.