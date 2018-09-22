 الكشف عن سر جفاء العلاقة بين إبراهيموفيتش ورونالدو | عالم الرياضة | DW | 03.12.2018

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عالم الرياضة

الكشف عن سر جفاء العلاقة بين إبراهيموفيتش ورونالدو

أوضحت تقارير صحفية أن سر جفاء العلاقة بين زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو يعود إلى وقوف النجم البرتغالي على ما يبدو أمام طموح شخصي كان لدى إبراهيموفيتش خلال لعبه بقميص برشلونة قبل عدة سنوات. فكيف ذلك؟

Fußball WM-Qualifikation Schweden - Portugal (picture-alliance/Cordon Press)

صورة من الأرشيف.

كشف موقع صحيفة "إكسبريس"، أن سبب جفاء العلاقة بين مهاجم لوس أنجلس غالاكسي الأمريكي زلاتان إبراهيموفيتش، ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، هو عرقلة هذا الأخير انتقال إبراهيموفيتش إلى ريال مدريد قبل سنوات.

وأفاد الموقع البريطاني أن كريستيانو، حال دون لعب زلاتان إبراهيموفيتش بقميص "الميرنغي" سنة 2010، إذ كان النجم السويدي يُمني النفس بالانتقال إلى ريال مدريد والرحيل عن برشلونة، الذي لعب له موسماً واحداً فقط ثم انتقل بعدها إلى فريق ميلان الإيطالي.

مختارات

أعلن النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش انتقاله إلى مانشستر يونايتد الانكليزي تحت إشراف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. يأتي ذلك بعد أيام من اعتزاله اللعب الدولي لمنتخب السويد. (30.06.2016)

في الوقت الذي تنهال فيه سهام الانتقادات على كريستيانو رونالدو بسبب رغبته "المبالغة فيها" بتسليط الضوء عليه، كشفت تقارير صحفية حديثة عن تفاصيل تهم حياة النجم البرتغالي الخاصة بعيداً عن المستطيل الأخضر وحتى بعد وفاته... (12.11.2018)

وتابع المصدر أن إبراهيموفيتش (37 عاماً)، لديه اقتناع تام أنه أفضل من كريستيانو رونالدو، وأضاف أن أبرز مثال على ذلك هو التصريح، الذي أدلى به النجم السويدي الموسم الماضي عقب تسجيل رونالدو ضربة مقصية رائعة في شباك يوفنتوس برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث قال زلاتان حينها "هدف جميل، لكنه عليه أن يحاول (القيام بذلك) من مسافة 40 متراً"، في إشارة إلى مقصية زلاتان في شباك المنتخب الإنجليزي.

هذا وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش، يعتزم العودة مجدداً إلى القارة الأوروبية واللعب بقميص فريق كبير في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما يبدو أن ميلان الإيطالي هو الأقرب للظفر بخدمات الدولي السويدي السابق.

من جهة أخرى، يواصل كريستيانو رونالدو بدايته الرائعة مع فريقه الجديد يوفنتوس، فقد تمكن النجم البرتغالي نهاية الأسبوع الماضي من إحراز هدف في شباك فيورنتينا ورفع رصيده من الأهداف إلى 10، في ظل توقعات بتتويجه بهداف "الكالتشيو" نهاية الموسم.

  • Mesut Özil Zaatari (picture alliance/dpa/S.McNeil)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    تألق نجم مسعود أوزيل ليس كلاعب كرة قدم في صفوف منتخب ألمانيا والعديد من الأندية فقط، بل أيضا كناشط في مجال الأعمال الخيرية، التي لا تعد. كانت آخرها زيارته إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث وزع كرات وملابس رياضية على الأطفال للفت أنظار العالم إلى معاناة هؤلاء. وقبلها كان أوزيل قد حصل على جائزة لاريوس للأعمال الخيرية، حيث كان مول عمليات جراحية معقدة لـ23 طفلا في البرازيل خلال مونديال 2014.

  • Sami Khedira PK Pressekonferenz Deutsche Fussball Nationalmannschaft (picture-alliance/dpa/M. Gilliar)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    لطالما وُصف لاعب المنتخب الألماني سامي خضيرة من قبل مدربه يواخيم لوف بـ"الصخرة الصامدة التي لا تحركها الأمواج مهما كانت عاتية"في إشارة إلى دوره في لم شمل لاعبي المنتخب حوله. وصف يبدو أن لوف محق فيه، على الأقل وفق حكومة ولاية بادن فورتنبيرغ الألمانية التي منحت اللاعب التونسي الأصل قبل أسابيع وسام الاستحقاق تكريما لجهوده في دعم الاندماج ومساعدة الضعفاء اجتماعيا داخل الولاية التي ولد وترعرع فيها.

  • Deutschland Fußballspieler Änis Ben-Hatira Flüchtlingslager Marienfelde in Berlin (picture-Alliance/Tagesspiegel/K. U. Heinrich)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    على الرغم من أن اللاعب التونسي الأصل والألماني المولد والمنشأ أنيس بن حتيرة، والذي يشغل خطة لاعب وسط في صفوف آينتراخت فرانكفورت، لا يزال يواجه صورة "الفتى المشاغب" نظرا لاندفاعه أحيانا، إلا أنه من أكثر الرياضيين دعما للنشاطات الاجتماعية ماديا ومعنويا، حيث أنه كان مثلا من أول من زار مآوي اللاجئين لتقديم يد المساعدة. أعماله الخيرية المتعددة جلبت له جائزة لاوريوس العالمية للرياضيين المتميزين.

  • Karim Benzema (picture-alliance/dpa/G. Horcajuelo)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    بلا شك فإن اللاعب الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل. رغم تألقه في صفوف المنتخب الفرنسي، إلا أنه منع من المشاركة معه في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة لتورطه في قضية ابتزاز لأحد زملائه. لكن يبدو أن بنزيما يظل من الرياضيين الناشطين في مجال الأعمال الخيرية، الأمر الذي جلب له العام الماضي جائزة من إحدى المنظمات الكروية الشهيرة في فرنسا.

  • Euro 2016 Portugal vs Wales Ronaldo (picture-alliance/CITYPRESS 24)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    بلا شك فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أكثر الشخصيات الرياضية شهرة في العالم وكذلك أكثرها إثارة للجدل. البعض يرى فيه شخصية مغرورة، والبعض الآخر يعشقه بلا حدود. لكن الأكيد أنه أحد أكثر المشاهير سخاء في دعم المشاريع الخيرية سواء بوطنه أو خارجه، حيث كان مثلا تبرع بـ1,5 مليون يورو لبناء مدارس في قطاع غزة. ولايقتصر هذا الدعم على المال فحسب، بل إن رونالدو مواظب أيضا على التبرع بدمه بشكل دوري.

  • Afghanistan Messi-Fan Murtaza in echtem Trikot (picture-alliance/dpa/Unicef/Mahdy Mehraeen)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    ربما هي مجرد لفتة رمزية لا أكثر، لكنها رسمت الابتسامة على مُحيا الصبي الأفغاني مرتضى أحمدي الذي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت الربيع الماضي صورته وهو يرتدي كيسا من البلاستيك بلوني العلم الارجنتيني مع اسم نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي. الأخير أرسل إليه - عن طريق منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف- بقميصين وكرة يحملون توقيعه. وهاهو يقف مرتديا قميصا موقعا من ميسي أمام عدسات الكاميرات.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    يبدو أن هذه الفترة من الفترات الحالكة التي يمر بها معشوق الجماهير ليونيل ميسي. فبعد فشله في الفوز بلقب قاري مع منتخب بلاده هذا العام وفشله من قبل في الفوز بمونديال 2014، صدرت بحقه وحق والده أحكام قضائية بتهمة التهرب الضريبي. لكن هذا لا يغطي عن حقيقة مفادها أن نجم برشلونة قد أسس مؤسسة خيرية تحمل اسمه تدعم مشاريع خيرية لصالح الأطفال خاصة، حيث دعم مستشفى في مسقط رأسه روزاريو بـ600 ألف يورو.

  • EURO 2016 Irland vs Schweden Zlatan Ibrahimovic (Reuters/C. Hartmann)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    الكثير من السويديين لا يزالون يتذكرون لاعبهم زلاتان ابراهيموفيتش، ذا الأصول البوسنية والكرواتية، عندما تبرع عام 2014 بجميع تكاليف سفر وإقامة عدد من ذوي الاحتاجات الخاصة لمتابعة مباريات مونديال البرازيل والتي بلغت 39 ألف يورو. وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يعد بسيطا مقارنة بمداخيل النجم السويدي، إلا أن لفتة تصنع قدوة بين زملائه والكثير من المشاهير حتى لا ينسوا بأن هناك من لا يستطيع أن يعيش مثلهم.

  • Fußballer Neymar (picture-alliance/dpa/A. Garcia)

    في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

    صنف قائد المنتخب البرازيلي ونجم برشلونة الإسباني، كواحد من عشرة أكثر الرياضيين مساهمة في الأعمال الخيرية في العالم. سنة 2014 افتتح مؤسسة خيرية وساهم فيها بمبلغ 9,2 ملايين دولار أميركي، لمساعدة الفقراء في مسقط رأسه بمدينة برايا غراندي. كما يتبرع نيمار لفائدة هيئات اجتماعية وصحية منها التي تعنى بمكافحة فيروس ايبولا.


 

مختارات

في صور: تميز كروي وسخاء كبير - مشاهير وأعمالهم الخيرية

هم لاعبون سطع نجمهم في عالم كرة القدم وصنعوا تاريخا: ليس فقط بنجاحاتهم الكروية بل أيضا بأعمالهم الخيرية. جولة بالصور لبعض مشاهير الملاعب وأنشطتهم في مجال الأعمال الخيرية. (02.10.2016)  

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