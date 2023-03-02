 الكشف عن سر جديد من أسرار الأهرامات | DW الأخبار | DW | 03.03.2023

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الكشف عن سر جديد من أسرار الأهرامات

اكتشاف ممر سري داخل أكبر أهرامات الجيزة، والعلماء محتارون حول وظيفته

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روسيا تشن هجومًا ليليًا على زابوريجيا جنوب أوكرانيا 02.03.2023

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TOPSHOT - This frame grab taken from AFPTV shows people watching a video about a hidden passage inside the Great Pyramid of Khufu (Cheops) at the Giza Pyramids necropolis on the southwestern outskirts of Cairo on March 2, 2023. - Scientists have discovered a hidden passage inside Egypt's Great Pyramid, the authorities announced on March 2, part of a seven-year international research project. (Photo by Mohamed ABOUELENEN / various sources / AFP) (Photo by MOHAMED ABOUELENEN/AFPTV/AFP via Getty Images)

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Camel near pyramids in hot desert of Egypt

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مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي، يزداد الاحترار في الشرق الأوسط أسرع بمرتين من المعدل العالمي، ما يشكل خطرا على آثار الشرق الأوسط مثل أهرامات الجيزة، مقارنة بالآثار في بقاع أخرى من العالم.

Sendung: Dokumentation Eine Reise am Mittelmeer - Ägypten Sendedatum: 28. August 2022 Beschreibung: Jaafar Abdul Karim reist in das Land der Pharaonen - Ägypten. Mit seiner wunderschönen 700 Kilometer langen Küste gilt Ägypten als Wiege der Zivilisation. Er bereist Alexandria und trifft auf ein Startup für muslimische Dating App, In Ra’s al Barr trifft er auf die erste koptische Provinzverwalterin. In Port Said lernt er eine weibliche Simsimiyya-Gruppe kennen und zuletzt besucht er einen Theater-Workshop für sudanesische Flüchtlingskinder. Fotograf: © Arte/DW (Stills aus einer Kooperation zwischen Arte und DW ) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

على ضفاف المتوسط – مصر 21.07.2022

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Sarcophaguses found in a cache dating to the Egyptian Late Period (around the fifth century BC) are displayed after their discovery by a mission headed by Egypt's Supreme Council of Antiquities, at the Bubastian cemetery at the Saqqara necropolis, southwest of Egypt's capital on May 30, 2022. - Egypt on May 30 unveiled a cache of 150 bronze statues depicting various gods and goddesses including Bastet, Anubis, Osiris, Amunmeen, Isis, Nefertum and Hathor, along with 250 sarcophagi at the Saqqara archaeological site south of Cairo, the latest in a series of discoveries in the area. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

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