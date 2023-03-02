الكشف عن سر جديد من أسرار الأهرامات

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
اكتشاف ممر سري داخل أكبر أهرامات الجيزة، والعلماء محتارون حول وظيفته
لا تزال الأهرامات في مصر تكشف أسرارها، وهذه المرة مع ممر خفي في الهرم الأكبر من الممكن أنه يؤدي إلى غرفة دفن. وكانت المناسبة فرصة جديدة لمصر لنفي ادعاءات حول هوية بناة الأهرامات.
مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي، يزداد الاحترار في الشرق الأوسط أسرع بمرتين من المعدل العالمي، ما يشكل خطرا على آثار الشرق الأوسط مثل أهرامات الجيزة، مقارنة بالآثار في بقاع أخرى من العالم.
سافر جعفر عبد الكريم الى مصر، أرض الفراعنة. تعتبر مصر مهدا للحضارة حيث أهرامات الجيزة التي تعد من بين أقدم الصروح المعمارية الضخمة التي عرفتها البشرية.
نجحت بعثة الأثار المصرية الألمانية العاملة بمنطقة المطرية بشرق القاهرة في الكشف عن كتل حجرية من الغرانيت من عصر الملك خوفو بمعبد الشمس. ومؤخرا تم اكتشاف خبيئة تماثيل نادرة في سقارة و250 تابوتا خشبيا من العصر المتأخر.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول