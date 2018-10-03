الكشف عن سر احتفال ميسي الطريف بهدفه أمام توتنهام

عاش ليونيل ميسي ليلة سعيدة مع فريقه برشلونة أمس الأربعاء بعد تألقه غير العادي أمام مضيفه توتنهام الإنجليزي في الجولة الثانية، بالمجموعة الثانية، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبونزليغ".
وتألق ميسي أمام الفريق الإنجليزي فإضافة إلى أدائه المذهل سجل النجم الأرجنتيني هدفين لتنتهي المباراة بفوز برشلونة على توتنهام 4-2. وقال البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي سجل الهدف الأول لبرشلونة: " ميسي هو الأفضل. دائما أقول إنه أعظم لاعب في التاريخ، وما يفعله تجاوز الحدود".
ولفت ميسي أيضا الانظار من خلال طريقة احتفاله بالهدف الأول له والثالث لفريقه. فبعدما تصدى قائم توتنهام الأيمن لتسديدتين للبرغوت الأرجنتيني، نجح ميسي في التسجيل عندما سدد للمرة الثالثة، وذهب الركن الأيمن من الملعب فأشار بسبابته اليمنى للمدرجات، ثم أخذ يضرب بكفيه على رأسه يمينا ويسارا ثم قَبَّل أطراف أصابعه، بطريقة لم نعهدها من ميسي.
وأوضح حساب على تويتر باسم "nextBarca" أن احتفال ميسي بهذه الطريقة في ليلة تألقه الكبير كانت مداعبة منه لأبنائه الثلاثة: تياغو، ماتيو، وثيرو.
يذكر أن ميسي متزوج من أنطونيلا روكوزو، وأنجبت له الأبناء الثلاثة أصغرهم ثيرو، الذي ولد في مارس/ آذار 2018.
ص.ش/م.س
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الكاتب: زمن البدري