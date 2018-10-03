 الكشف عن سر احتفال ميسي الطريف بهدفه أمام توتنهام | عالم الرياضة | DW | 04.10.2018

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عالم الرياضة

الكشف عن سر احتفال ميسي الطريف بهدفه أمام توتنهام

شهدت مباراة برشلونة أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا تألقا غير عادي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وإضافة إلى أدائه المذهل لفت ميسي الأنظار بطريقة احتفاله عند تسجيل هدفه الأول. فما السر وراء ذلك؟

UEFA Champions League - Gruppe B: Tottenham Hotspur - Barcelona (picture-alliance/D. Klein)

عاش ليونيل ميسي ليلة سعيدة مع فريقه برشلونة أمس الأربعاء بعد تألقه غير العادي أمام مضيفه توتنهام الإنجليزي في الجولة الثانية، بالمجموعة الثانية، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبونزليغ".

مختارات

عبر باولو ديبالا عن سعادته باللعب مع كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. نجم يوفنتوس ديبالا أوضح الفارق بين النجمين البرتغالي والأرجنتيني، في ظل توقعات بتألق صاحب القدم اليسرى الساحرة مع "السيدة العجوز" هذا الموسم. (29.09.2018)

بعدما فاجأ اللاعب الإيطالي-الأرجنتيني بابلو دانييل أوسفالدو الكثير من عشاق الساحرة المستديرة باعتزاله اللعب في سن صغيرة، أدلى أوسفالدو مؤخراً بتصريحات مثيرة في حق كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. فماذا قال بالضبط؟. (25.09.2018)

وتألق ميسي أمام الفريق الإنجليزي فإضافة إلى أدائه المذهل سجل النجم الأرجنتيني هدفين لتنتهي المباراة بفوز برشلونة على توتنهام 4-2. وقال البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي سجل الهدف الأول لبرشلونة: " ميسي هو الأفضل. دائما أقول إنه أعظم لاعب في التاريخ، وما يفعله تجاوز الحدود".

ولفت ميسي أيضا الانظار من خلال طريقة احتفاله بالهدف الأول له والثالث لفريقه. فبعدما تصدى قائم توتنهام الأيمن لتسديدتين للبرغوت الأرجنتيني، نجح ميسي في التسجيل عندما سدد للمرة الثالثة، وذهب الركن الأيمن من الملعب فأشار بسبابته اليمنى للمدرجات، ثم أخذ يضرب بكفيه على رأسه يمينا ويسارا ثم قَبَّل أطراف أصابعه، بطريقة لم نعهدها من ميسي.

وأوضح حساب على تويتر باسم "nextBarca" أن احتفال ميسي بهذه الطريقة في ليلة تألقه الكبير كانت مداعبة منه لأبنائه الثلاثة: تياغو، ماتيو، وثيرو.

يذكر أن ميسي متزوج من أنطونيلا روكوزو، وأنجبت له الأبناء الثلاثة أصغرهم ثيرو، الذي ولد في مارس/ آذار 2018. 

ص.ش/م.س

  • Fußball UEFA Champions League FC Barcelona - Celtic Glasgow (Reuters/A. Gea)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان في المركز الثاني بقائمة عام 2016. وكسب ميسي 81.4 مليون دولار، منها 53 مليون دولار من راتبه وأرباحه السنوية كلاعب كرة قدم.

  • FBI Insider-Handel Phil Mickelson (REUTERS)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حافظ لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون على موقعه في المركز الثامن ضمن الرياضيين الأعلى دخلا في العالم وللعام الثاني على التوالي. ووصل مجموع دخل اللاعب إلى 52.9 مليون دولار. وربح 2.9 مليون دولار من فوزه بمسابقات الغولف، فيما جنى معظم دخله من خلال التعاقد مع شركات الدعاية.

  • USA 50. Super Bowl 2016 (Reuters/M. Blake)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حل لاعب الركبي الأمريكي كام نيوتن في المركز السابع في القائمة. ووصل دخل نيوتن إلى 53 مليون دولار، حسب أرقام مجلة فوربيس الأمريكية.

  • US Open 2016 Finale - Novak Djokovic vs. Stanislas Wawrinka (Reuters/USA TODAY Sports/Susan Mullane)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش دخل قائمة الأعلى دخلا في العالم بعد أن حاز على 55 مليون دولار، منها 21.8 مليون دولار فقط من فوزه بالمسابقات العالمية في التنس.

  • Brasilien Olympische Spiele Rio 2016 21 08 - Basketball USA vs Serbien Sieger (Getty Images/J. Squire)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    يلعب كيفين دورانت لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز لكرة السلة الأمريكي وحاز على العديد من الألقاب في رياضة كرة السلة، ممنها الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. وحصل دورانت على 20 مليون دولار من كرة السلة، فيما حصل على أرباح كبيرة من العقود مع شركات الدعاية، والتي وصلت إلى 36 مليون دولار.

  • Großbritannien, Wimbledon 2016, Roger Federer (Getty Images/S. Botterill)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    تراجع لاعب كرة التنس السويسري روجر فيدرر عن المراكز الأولى في القائمة وحل في المركز الرابع. 67 مليون دولار كان دخل فيدرر، منها 7.8 مليون دولار من مسابقات التنس و نحو 60 مليون دولار من الأجور الإضافية الأخرى من الدعايات.

  • USA Basketball NBA Finale Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Getty Images/E. Shaw)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان في المركز الثالث عالميا. يلعب جيمس لصالح فريق كليفلاند كافالييرز في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. وحصل جيمس على 77 مليون دولار في الأشهر الأثني عشر الأخيرة قبل إصدار قائمة فوربيس 2016.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    قفز نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لأول مرة إلى صدارة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2016. وارتفع دخله إلى 88 مليون دولار. وحاز رونالدو على راتب وأرباح سنوية قدرها 56 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور إضافية من الدعايات وصلت إلى 32 مليون دولار.

    الكاتب: زمن البدري


 

مختارات

رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

أول مرة في تاريخ تصنيفات فوربيس استطاع لاعب كرة قدم تصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بعد أن كان هذا المركز حكراً على رياضيي لعبة التنس والغولف والملاكمة وفورمولا وان، لكن المركز الثاني كان ايضا من نصيب ميسي. (08.12.2016)  

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الكشف عن سر احتفال ميسي الطريف بهدفه أمام توتنهام

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