الكشف عن خطة ريال مدريد للتعاقد مع مبابي

كشف موقع "سبورت" عن خطة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للتعاقد مع نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، وأضاف الموقع الفرنسي أن خطة رئيس "الميرنغي" تتكون من ثلاث مراحل.

وأوضح موقع "سبورت" أن فلورنتينو بيريز استوعب في الأسابيع الأخيرة أنه لا يجب استفزاز إدارة فريق باريس سان جيرمان، وأردف أن "الأبيض الملكي" سيعتمد الآن على خطة محكمة من أجل الظفر بخدمات النجم الشاب مبابي.

وأشار موقع "سبورت" أن أول مرحلة سيلجأ إليها ريال مدريد لضم مبابي، هي احترام إدارة باريس سان جيرمان، حيث لا يرغب النادي الفرنسي أن يتم وضعه تحت الضغط ، وأضاف أن إدارة "الميرنغي" يتحتم عليها إلى جانب باقي لاعبي الفريق ضبط كلامهم بعناية، وعدم الإدلاء بأي تعليقات في فترة انتقالات اللاعبين، من أجل أن تُكلل مهمة "الميرنغي" في التعاقد مع مبابي (19 عاماً) بالنجاح.

أما المرحلة الثانية، فهي انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بشأن قوانين اللعب النظيف، إذ يخشى باريس سان جيرمان من حرمانه من إبرام تعاقدات في الصيف المقبل، لاسيما بعد تعاقد نادي العاصمة الفرنسي مع نيمار ومبابي في وقت سابق بمبالغ مالية كبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

ويؤكد موقع "سبورت"، أن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فلورنتينو بيريز، هي التقدم بعرض مالي لا يمكن لباريس سان جيرمان رفضه، وأردف الموقع الفرنسي أن مبابي استطاع إثبات علو كعبه كواحد من أحسن اللاعبين الصاعدين في عالم كرة القدم.

يُشار إلى كيليان مبابي تألق بشدة في كأس العالم الأخيرة في روسيا، حيث قاد منتخب "الديكة" إلى الفوز باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بينما تبلغ قيمة مبابي المالية حالياً حوالي 150 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.