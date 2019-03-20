الكشف عن خطة برشلونة لضم غريزمان

يبدو أن أجواء سوق الانتقالات الصيفية ستكون ملتهبة في هذا الموسم، لاسيما وأن عدة أندية أوروبية كبيرة تسعى دائما إلى الظفر بخدمات أحسن المواهب الكروية، من أجل الوقوف بشكل دائم على منصات التتويج المحلية والقارية.

ويسيل نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان لعاب عدة أندية، إذ يعد النجم الفرنسي واحداً من أحسن المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة حالياً. ويأتي برشلونة على رأس قائمة الأندية المهتمة بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة.

ويظهر أن النادي الكتالوني قد وجد طريقة معينة للوصول إلى هدفه، فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن نجم برشلونة فيليبي كوتينيو سيكون هو مفتاح الحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان.

وأوضح المصدر أن برشلونة، لم يعد متمسكا بخدمات النجم البرازيلي كوتينيو، إذ يريد النادي الكتالوني بيع لاعبه بمبلغ 100 مليون يورو. وأضاف أن "البلوغرانا" سيستفيد من هذا المبلغ الكبير من أجل إقناع إدارة أتلتيكو مدريد السماح لغريزمان بالانتقال إلى برشلونة.

ونوه نفس المصدر إلى أن مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي لن يجد صعوبة كبيرة في إدماج أنطوان غريزمان في كتيبة الفريق، إذ يعرف الدولي الفرنسي أجواء الدوري الإسباني جيداً، فضلاً عن مواجهته لبرشلونة في أكثر من مرة.

ويرتبط أنطوان غريزمان (28 عاماً) بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2023، بيد أن خروج "الروخيبلانكوس" من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس قبل أيام، قد يدفع النجم الفرنسي إلى تغيير وجهته الكروية والانتقال إلى برشلونة، الذي كان قريباً للغاية من ضم اللاعب صيف السنة الماضية.

في المقابل، يعيش فيليبي كوتينيو (26 عاماً) فترة صعبة في برشلونة، فقد لازم الدولي البرازيلي دكة البدلاء في أكثر من مرة. بالإضافة إلى تعرضه إلى الإصابة، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر فترة طويلة.