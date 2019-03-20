الكشف عن خطة برشلونة لضم غريزمان

يبدو أن أجواء سوق الانتقالات الصيفية ستكون ملتهبة في هذا الموسم، لاسيما وأن عدة أندية أوروبية كبيرة تسعى دائما إلى الظفر بخدمات أحسن المواهب الكروية، من أجل الوقوف بشكل دائم على منصات التتويج المحلية والقارية.
ويسيل نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان لعاب عدة أندية، إذ يعد النجم الفرنسي واحداً من أحسن المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة حالياً. ويأتي برشلونة على رأس قائمة الأندية المهتمة بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة.
ويظهر أن النادي الكتالوني قد وجد طريقة معينة للوصول إلى هدفه، فقد ذكر موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن نجم برشلونة فيليبي كوتينيو سيكون هو مفتاح الحصول على خدمات نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان.
وأوضح المصدر أن برشلونة، لم يعد متمسكا بخدمات النجم البرازيلي كوتينيو، إذ يريد النادي الكتالوني بيع لاعبه بمبلغ 100 مليون يورو. وأضاف أن "البلوغرانا" سيستفيد من هذا المبلغ الكبير من أجل إقناع إدارة أتلتيكو مدريد السماح لغريزمان بالانتقال إلى برشلونة.
ونوه نفس المصدر إلى أن مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي لن يجد صعوبة كبيرة في إدماج أنطوان غريزمان في كتيبة الفريق، إذ يعرف الدولي الفرنسي أجواء الدوري الإسباني جيداً، فضلاً عن مواجهته لبرشلونة في أكثر من مرة.
ويرتبط أنطوان غريزمان (28 عاماً) بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى صيف 2023، بيد أن خروج "الروخيبلانكوس" من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس قبل أيام، قد يدفع النجم الفرنسي إلى تغيير وجهته الكروية والانتقال إلى برشلونة، الذي كان قريباً للغاية من ضم اللاعب صيف السنة الماضية.
في المقابل، يعيش فيليبي كوتينيو (26 عاماً) فترة صعبة في برشلونة، فقد لازم الدولي البرازيلي دكة البدلاء في أكثر من مرة. بالإضافة إلى تعرضه إلى الإصابة، التي أبعدته عن المستطيل الأخضر فترة طويلة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري