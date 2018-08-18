 الكشف عن تفاصيل خطة ريال مدريد في الميركاتو | عالم الرياضة | DW | 23.08.2018

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عالم الرياضة

الكشف عن تفاصيل خطة ريال مدريد في الميركاتو

مع اقتراب إسدال الستار عن فترة انتقالات اللاعبين، كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل خطة ريال مدريد في الميركاتو، إذ دخل النادي الملكي في سباق مع الزمن للظفر بخدمات نجم كبير لتعويض رحيل رونالدو، بيد أنه تلقى عدة صفعات متتالية.

Real Madrid Florentino Perez PK Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/Lucapierregiovanni)

فلورنتينو بيريز، أرشيف.

ذكر موقع "le10sport" أن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، أدخل "الميرنغي" في دوامة من أجل التعاقد مع نجم بمواصفات عالمية، وأضاف الموقع الفرنسي أن ريال مدريد يسعى جاهداً للظفر بخدمات نجم كبير، قبل إغلاق سوق انتقالات اللاعبين نهاية هذا الشهر.

مختارات

بينما تُواصل بعض جماهير ريال مدريد التحسر على رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية، بدأ الدوري الإيطالي يجني تدريجاً ثمار قدوم النجم البرتغالي إلى واحد من أصعب الدوريات في عالم الساحرة المستديرة. (20.08.2018)

ريال مدريد يتلقى صفعة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية بعد اقتراب إنتر ميلان من تمديد عقد نجم الفريق الأول ماورو إيكاردي وبراتب سنوي كبير، في ظل توقعات بتألق المهاجم الأرجنتيني هذا الموسم. (21.08.2018)

وأوضح موقع "le10sport" أن  نجم فريق تشيلسي إدين هازارد هو أكثر لاعب يسعى ريال مدريد للتعاقد معه، وأردف أن مطالب "البلوز" المالية الكبيرة (220 مليون يورو) للسماح للنجم البلجيكي بالرحيل، دفعت إدارة ريال مدريد لغض الطرف مؤقتاً عن هازارد (27 عاماً).

وتابع نفس المصدر أن إدارة "الأبيض الملكي" تعتقد أن نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي هما اللاعبان الوحيدان حالياً اللذان يستحقان مبلغ 220 مليون يورو، وأضاف أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صعق إدارة ريال مدريد، بعدما أبدى رغبته في البقاء برفقة باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع الفرنسي أن إدارة ريال مدريد فعلت كل شيء من أجل التعاقد مع نيمار الذي اتخذ قراراً مفاجئاً بالبقاء مع نادي العاصمة الفرنسية، وأضاف أن النجم البرازيلي لا يريد الدخول في صراع مع إدارة باريس سان جيرمان، وأردف أن رئيس "الميرنغي" فلورنتينو بيريز لا يريد توتير علاقته الجيدة مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

ووفقاً لنفس المصدر، سيتحتم الآن على فلورنتينو بيريز الانتظار حتى صيف السنة القادمة من أجل التعاقد مع نيمار أو مبابي. وأكد الموقع الفرنسي أن رئيس ريال مدريد تلقى ضربة موجعة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية، بعدما رفض فريق فالنسيا السماح للاعبه رودريغو مورينو بالرحيل إلى "الأبيض الملكي".

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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