الكشف عن تفاصيل إقناع توخل لنيمار بالبقاء في جيرمان

كشف موقع صحيفة "شبورت بيلد" عن الطريقة، التي لجأ إليها توماس توخل مدرب فريق باريس سان جيرمان، من أجل إقناع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالبقاء مع النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية، وعدم الرحيل إلى فريق ريال مدريد، الذي حاول التعاقد معه في أكثر من مرة.

وأوضح الموقع الألماني، بناء على معلومات منسوبة إلى تقارير صحفية فرنسية، أن توخل اجتمع مع نيمار (26 عاماً) مرتين وذلك قبل انطلاق كأس الأخير في روسيا، وأضاف الموقع أن توخل (44 عاماً) قدم لنيمار مشروعه الكروي مع باريس سان جيرمان، وأكد للنجم البرازيلي أنه جزء أساسي في هذا المشروع.

وتابع نفس المصدر أن، المدرب الألماني أخبر نيمار بإمكانية تأثيره على مباريات الفريق الباريسي بشكل أكبر، وأضاف أن توخل طلب من نيمار تغيير مكانه من فوق المستطيل الأخضر من الجانب الأيسر إلى وسط ميدان متقدم حتى يكون رقم 10 حقيقي، وأردف أن النجم البرازيلي أعجب بفكرة توماس توخل كثيراً.

وأكد موقع "شبورت بيلد" أن، توماس توخل يريد تغيير طريقة لعب باريس سان جيرمان، وإعادة تنظيم خطة اللعب بطريقة تخدم بشكل كبير النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وأضاف أن توخل سيغير طريقة لعب الفريق الباريسي، التي لعب بها النادي تحت قيادة مدربه السابق أوناي إيمري 4-3-3، حيث سيلعب توخل بخطة 3-5-2.