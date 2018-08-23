 الكشف عن تفاصيل إقناع توخل لنيمار بالبقاء في جيرمان | عالم الرياضة | DW | 25.08.2018

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عالم الرياضة

الكشف عن تفاصيل إقناع توخل لنيمار بالبقاء في جيرمان

أيام قليلة قبل إسدال الستار على فترة الانتقالات الصيفية، بدأت بعض المعلومات ترشح عن تفاصيل تفضيل بعض اللاعبين البقاء مع أنديتهم. مدرب باريس سان جيرمان توماس توخل لجأ إلى خطة خاصة لإقناع نيمار بالبقاء مع الفريق الباريسي.

Frankreich Julian Draxler und Neymar PSG (imago/Contrast/O. Behrend)

صورة من الأرشيف.

كشف موقع صحيفة "شبورت بيلد" عن الطريقة، التي لجأ إليها توماس توخل مدرب فريق باريس سان جيرمان، من أجل إقناع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالبقاء مع النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية، وعدم الرحيل إلى فريق ريال مدريد، الذي حاول التعاقد معه في أكثر من مرة.

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في الوقت الذي قدم فيه باريس سان جيرمان مدرب الفريق الجديد توماس توخل، فاجأ المدرب الألماني الحاضرين بحديثه بلغة فرنسية سليمة وصحيحة، فيما يبدو أن توخل عاقد العزم على النجاح مع الفريق الباريسي، وقيادته إلى منصات التتويج. (21.05.2018)

من المعروف عن المدرب الألماني توماس توخل صرامته وانضباطه، ومن المتوقع أن يدخل تغيرات جذرية على أسلوب العمل في فريق باريس سان جيرمان. لكن كيف هي نظرة لاعبي النادي الباريسي لمدربهم الجديد وماهي أبرز التحديات التي تنتظره؟ (29.05.2018)

وأوضح الموقع الألماني، بناء على معلومات منسوبة إلى تقارير صحفية فرنسية، أن توخل اجتمع مع نيمار (26 عاماً) مرتين وذلك قبل انطلاق كأس الأخير في روسيا، وأضاف الموقع أن توخل (44 عاماً) قدم لنيمار مشروعه الكروي مع باريس سان جيرمان، وأكد للنجم البرازيلي أنه جزء أساسي في هذا المشروع.

وتابع نفس المصدر أن، المدرب الألماني أخبر نيمار بإمكانية تأثيره على مباريات الفريق الباريسي بشكل أكبر، وأضاف أن توخل طلب من نيمار تغيير مكانه من فوق المستطيل الأخضر من الجانب الأيسر إلى وسط ميدان متقدم حتى يكون رقم 10 حقيقي، وأردف أن النجم البرازيلي أعجب بفكرة توماس توخل كثيراً.

وأكد موقع "شبورت بيلد" أن، توماس توخل يريد تغيير طريقة لعب باريس سان جيرمان، وإعادة تنظيم خطة اللعب بطريقة تخدم بشكل كبير النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وأضاف أن توخل سيغير طريقة لعب الفريق الباريسي، التي لعب بها النادي تحت قيادة مدربه السابق أوناي إيمري 4-3-3، حيث سيلعب توخل بخطة 3-5-2.

  • Matthew Stafford (picture-alliance/AP Photo/P. Sancya)

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    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

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    لاعب وسط اتلانتا فالكونز مات ريان هو أيضا من نجوم كرة القدم الأمريكية، الذي دخل قائمة 100 أعلى الرياضيين دخلا في العالم، حيث يجني 57.4 مليون يورو سنويا.

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    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

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    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

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    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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