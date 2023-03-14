الكشف عن أسباب رفض بونو الانتقال لبايرن ميونيخ

نهاية السنة الماضية، نزل خبرا كالصاعقة على بايرن ميونيخ وجماهيره داخل ألمانيا وخارجها، فقد انتهى رسميا موسم الحارس مانويل نوير مع الفريق البافاري، بعد تعرضه لكسر خطير في الساق.

بعدها، قرعت إداراة بايرن ميونيخ الأجراس، ودخلت في سباق مع الزمن للتعاقد مع حارس مرمى يعوض الغياب الطويل لمانويل نوير. موقع "ريليفو" الإسباني المتخصص في الأخبار الرياضية كشف عن تحركات الفريق البافاري آنذاك. وكيف فاجأ الحارس المغربي ياسين بونو الجميع.

وأوضح موقع "ريليفو" أن بايرن ميونيخ ربط قنوات الاتصال مع الحارس المغربي ياسين بونو للانضمام إلى فريق بايرن ميونيخ، في فترة الانتقالات الشتوية ليحل مكان الحارس المصاب مانويل نوير.

وتابع نفس المصدر أن بايرن ميونيخ حلل السوق جيدا ووجد في ياسين بونو ما يحتاج إليه، لاسيما وأنه تألق بشكل لافت للغاية مع المنتخب المغربي في كأس العالم الأخير بقطر، وقاده إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه وفي تاريخ كرة القدم الإفريقية.

بيد أن رد ياسين بونو على عرض بايرن ميونيخ كان مفاجئا للجميع، إذ رفض الحارس المغربي الانتقال إلى الفريق البافاري، مشيرا إلى أنه يشعر براحة كبيرة مع أسرته الصغيرة في مدينة إشبيلية.

كما أنه يرغب في مساعدة الفريق الأندلسي في الخروج من دوامة النتائج السلبية، خاصة وأن إشبيلية يواجه هذا الموسم خطر النزول لقسم الدرجة الثانية الإسباني.

وبحسب الموقع الإسباني قرر فريق بايرن ميونيخ تحويل اهتمامه مباشرة إلى يان زومر حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ، والذي نجح بضمه رغم صعوبة المفاوضات مع نادي "المهور".

يشار إلى أن ياسين بونو (32 عاما)، يرتبط بعقد مع فريق إشبيلية يمتد حتى صيف 2025. ويحظى الحارس المغربي باهتمام عدة فرق أوروبية من بينها فريق مانشستر يونايتد، حسب ما أوردته عدة تقارير صحفية.