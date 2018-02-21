الكرملين يعلن نيته تزويد نظام الأسد بمنظومة إس-300

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم (الاثنين 24 سبتمبر / أيلول 2018) إن قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة إس-300 المضادة للطائرات يهدف إلى تعزيز سلامة الجيش الروسي. وأجاب ردا على سؤال عن العلاقات مع إسرائيل بالقول إن القرار ليس موجها ضد أي دولة ثالثة.

وجاء الإعلان عن تزويد سوريا بمنظومة إس-300 بعد أسبوع من اتهام الجيش الروسي لإسرائيل بالتسبب بشكل غير مباشر في إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا مما أسفر عن مقتل 15 عسكريا.

من جهتها قالت الرئاسة السورية في بيان اليوم إن بوتين "أبلغ الرئيس الأسد بأن روسيا ستطور منظومات الدفاع الجوي السورية وتسلمها منظومة إس-300 الحديثة".

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في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم إن روسيا ستشوّش على اتصالات أي طائرة تحاول ضرب سوريا من فوق البحر المتوسط، وذلك بعد إسقاط المقاتلة الروسية.

وقال شويغيو إن "الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية ورادارات الطائرات وأنظمة اتصالات الطائرات الحربية التي تهاجم أهدافا أرضية ستلغى في المناطق المحاذية لسوريا في البحر المتوسط".

وبشأن منظومة إس-300 قال شويغو إن هذه المنظومة "قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر من 250 كيلومترا ويمكن أن تضرب عدة أهداف في الجو في وقت واحد". وأوضح أن تسليم هذه الأنظمة الحديثة لم يتم من قبل بسبب تحفظات إسرائيلية.

ح.ز/ س.ك (رويترز / أ.ف.ب)