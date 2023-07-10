 الكرملين يؤكد.. بوتين التقى بريغوجين بعد التمرد الفاشل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.07.2023

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أخبار

الكرملين يؤكد.. بوتين التقى بريغوجين بعد التمرد الفاشل

أكد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى في الكرملين يفغيني بريغوجين وبعضا من قادة مجموعة فاغنر في 29 حزيران/ يونيو الماضي، أي بعد التمرد الفاشل. فماذا دار في الاجتماع؟

الرئيس بوتين وقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، صورة مركبة.

أكد الكرملين أن الرئيس بوتين التقى قائد مجموعة فاغنر بريغوجين بعد خمسة أيام من التمرد الفاشل.

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في لقاء مع الصحفيين، إن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة مرتزقة فاغنر،  يفغيني بريغوجين، كان جزءا من فعالية استمرت ثلاث ساعات ضمت 35 شخصا، من بينهم قادة وحدات من فاغنر، الذين أبلغوا الرئيس الروسي أنهم سيواصلون القتال من أجله في الحرب ضد أوكرانيا.

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وقال بيسكوف إن بوتين "وجه الدعوة لـ 35 شخصا، هم جميع قادة الفرق وقيادة المجموعة العسكرية الخاصة، بما في ذلك بريغوجين.

و"تم عقد الاجتماع في الكرملين في 29 حزيران/ يونيو الماضي واستمر نحو ثلاث ساعات"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضح بيسكوف: "لسنا على علم بتفاصيل ما حدث  في (الاجتماع)، لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا قوله هو أن الرئيس قدم تقييمه لأعمال المجموعة العسكرية الخاصة على الخطوط الأمامية خلال العملية العسكرية الخاصة وأحداث 24 حزيران / يونيو الماضي".

 

وقال المتحدث الرئاسي  "استمع بوتين إلى تفسيرات من قادة فاغنر وعرض عليهم المزيد من الخيارات للعمل ومواصلة مشاركتهم في القتال".

وأضاف بيسكوف أن "قادة فاغنر قدموا روايتهم لما حدث في 24 حزيران/ يونيو، وأكدوا أنهم من أشد المؤيدين لرئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقالوا أيضا إنهم مستعدون لمواصلة القتال من أجل الوطن". وختم المتحدث باسم بوتين قوله: "هذا كل ما يمكننا قوله عن هذا الاجتماع".

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن  قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين  عاد إلى روسيا بعد قضاء فترة قصيرة في بيلاروسيا، في حين بقيت قواته في المعسكرات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بيلاروسيا.

وكان  بريغوجين قد وصل بيلاروسيا  بعد التوصل لاتفاق بوساطة من لوكاشينكو لإنهاء تمرد قصير من جانب قوات فاغنر، التي احتلت مدينة روستوف الروسية في 25 حزيران/يونيو الماضي، وكانت تتجه نحو موسكو. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمرد فاغنر في البداية " بالخيانة" وتعهد بمعاقبة المتمردين.

ولكن بوتين عفا لاحقا عن المتمردين وعرض على بريغوجين وقواته إمكانية المغادرة إلى بيلاروسيا. وذكرت وكالة أنباء بيلاروس أن لوكاشينكو قال إنه لا يعتقد أن هناك "أي مشاكل" بشأن استمرار قوات فاغنر في العمل" لصالح روسيا"، على الرغم من التمرد.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)

  • Wladimir Putin

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


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