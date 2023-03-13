الكرملين: لا حل سلمي في أوكرانيا دون الاعتراف "بالحقائق الجديدة"

قال الكرملين اليوم الثلاثاء (14 آذار/مارس 2023) إنه من غير الوارد التوصل لحل سلمي في أوكرانيا ما لم تعترف كييف "بالحقائق الجديدة". وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موقف روسيا بشأن إنهاء الأعمال القتالية "معروف جيداً".

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن بيسكوف قوله اليوم الثلاثاء إن موقف كييف يعني أن أهداف روسيا في أوكرانيا لا يمكن تحقيقها إلا بالقوة العسكرية. وأضاف بيسكوف "علينا أن نحقق أهدافنا. وهذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية في الوقت الراهن بسبب الموقف الحالي لنظام كييف".

وقالت موسكو مراراً إنه يتعين على أوكرانيا الإقرار بضم روسيا لأربع مناطق تحتلها بصورة جزئية من أوكرانيا، وهو إجراء تعتبره كييف والغرب غير قانوني. ويتعلق الأمر دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا.

روسيا: لا نعترف بولاية المحكمة الجنائية الدولية

وفي سياق ذي صلة، قال بيسكوف اليوم الثلاثاء إن روسيا لا تعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً. ونقلت تاس عن بيسكوف قوله "نحن لا نعترف بهذه المحكمة ولا نعترف بولايتها القضائية".

جاءت تصريحات بيسكوف عند سؤاله عن تقارير تفيد بأن من المتوقع أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر اعتقال بحق أفراد روس فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

وقال مصدر مطلع لرويترز الاثنين إن من المتوقع أن يطلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من قاضي الإجراءات التمهيدية الموافقة على إصدار أوامر اعتقال بحق عدة روس بتهمة خطف أطفال من أوكرانيا إلى روسيا واستهداف البنية التحتية المدنية هناك.

هذا ووافق مجلس النواب الروسي على قانون لا يجرم انتقاد القوات المسلحة فقط، بل ومجموعات المرتزقة. وأقر الدوما القانون الذي يعاقب على تشويه سمعة مجموعات "المقاتلين المتطوعين" في أوكرانيا. ويُنظر إلى توسيع ولاية القانون على أنه إجراء لحماية مقاتلي مرتزقة فاغنر.

خ.س/و.ب (رويترز، أ ف ب)