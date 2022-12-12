الكرفانات في قطر تلقى رواجًا لدى زائري كأس العالم..."مدينة الكرافان" السياحية نموذجا

البرلمان الأوروبي ينتقد الفيفا ويدعو لتعويض أسر عمال مونديال قطر

في خضم الجدل حول استضافة قطر لمونديال 2022، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يحث "الفيفا" على المساعدة في تعويض أسر العمال، الذين لقوا حتفهم في قطر خلال الاستعدادات لكأس العالم. كما دعا البرلمان الدوحة لإلغاء تجريم المثلية.