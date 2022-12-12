 الكرفانات في قطر تلقى رواجًا لدى زائري كأس العالم...″مدينة الكرافان″ السياحية نموذجا | DW الأخبار | DW | 13.12.2022

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الكرفانات في قطر تلقى رواجًا لدى زائري كأس العالم..."مدينة الكرافان" السياحية نموذجا

فكرة مبتكرة لاستقبال زوار كأس العالم... كرفانات تتحول لغرف فندقية في الدوحة تلاقى رواجا كبيرا، فما السبب؟

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