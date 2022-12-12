الكرفانات في قطر تلقى رواجًا لدى زائري كأس العالم..."مدينة الكرافان" السياحية نموذجا

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فكرة مبتكرة لاستقبال زوار كأس العالم... كرفانات تتحول لغرف فندقية في الدوحة تلاقى رواجا كبيرا، فما السبب؟
في خضم الجدل حول استضافة قطر لمونديال 2022، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يحث "الفيفا" على المساعدة في تعويض أسر العمال، الذين لقوا حتفهم في قطر خلال الاستعدادات لكأس العالم. كما دعا البرلمان الدوحة لإلغاء تجريم المثلية.
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه سيتم تسيير رحلات طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة خلال كأس العالم لكرة القدم، لنقل المشجعين الإسرائيليين والفلسطينيين من مطار بن غوريون إلى مطار حمد.
بعد انتظار دام 12 عاماً، حلّ اليوم المنتظر لقطر التي تفتتح كأس العالم لكرة القدم، على وقع شكوك وجدليات ومزاعم وتكهنات لم تنقطع منذ منحها حق الاستضافة، خلطت عالم الرياضة بالسياسة والأعمال والبيئة وحقوق الإنسان.
بعد زيارة لقطر، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حصولها على "ضمانات أمنية" لجميع مشجعي مونديال قطر 2022، بمن فيهم المشجعين من مجتمع الميم. فيزر أكدت نيتها حضور المبارة الأولى للمنتخب الألماني في المونديال.
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