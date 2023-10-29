 الكرة الذهبية.. ساعة الحسم بين ميسي ومنافسيه! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.10.2023

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رياضة

الكرة الذهبية.. ساعة الحسم بين ميسي ومنافسيه!

يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حسم السباق على "الكرة الذهبية" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حيث يتنافس البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع عدة منافسين في مقدمتهم إيرلنغ هالاند.

تستحوذ هذه النسخة من الكرة الذهبية على اهتمام بالغ من كافة الأوساط في عالم كرة القدم كونها تشهد منافسة شرسة للغاية

تستحوذ هذه النسخة من الكرة الذهبية على اهتمام بالغ من كافة الأوساط في عالم كرة القدم كونها تشهد منافسة شرسة للغاية

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم الاثنين (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) صوب مسرح "شاتيليه" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" العريقة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتستحوذ هذه النسخة من الجائزة على اهتمام بالغ من كافة الأوساط في عالم كرة القدم كونها تشهد منافسة شرسة للغاية على الجائزة الأبرز وهي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

مختارات

وانتزع الفرنسي  كريم بنزيمة  الجائزة في نسختها الماضية عام 2022 معتمدا على إنجازه الكبير مع ريال مدريد الإسباني في موسم 2021 / 2022 عندما توّج مع الفريق بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ولكن إنجازا أكبر من هذا من شبه المؤكد أن يمنح صاحبه الجائزة في النسخة الحالية نظرا لبصمة الأرجنتيني  ليونيل ميسي  التاريخية مع منتخب بلاده بقيادته له للفوز بلقب كأس العالم 2022  بعد 36 عاما من فوز الفريق بلقبه الثاني في مونديال 1986 بقيادة الأسطورة دييغو مارادونا.

ولعب ميسي دورا بارزا في فوز الفريق باللقب، واستحق الفوز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022 كما حلّ ثانيا في قائمة هدّافي نفس النسخة برصيد 7 أهداف.

وبعد شهرين فقط من فوزه باللقب المونديالي، نال ميسي جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم، وذلك لعام 2022.

ميسي يتوج بكأس العالم في قطر 2022

يعود ميسي (36 عاماً) للمنافسة بقوة على الجائزة في هذه النسخة، معتمدا على  قيادة منتخب بلاده للفوز بلقب كأس العالم 2022  في قطر.

كما فاز ميسي بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق  باريس سان جيرمان  في نهاية الموسم الماضي قبل الانتقال إلى فريقه الحالي انتر ميامي الأمريكي ليستهل مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة "كأس الدوريات"، التي توج ميسي هدافا لها في هذه النسخة كما أحرز جائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.

منافسة قوية

ويواجه ميسي منافسة قوية من أكثر من لاعب على جائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول"، ويتقدم هؤلاء اللاعبين المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي فاز مع فريقه في الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا).

وخلال مسيرته نحو منصات التتويج بهذه الثلاثية في أول موسم له مع مانشستر سيتي، بعد الانتقال إليه قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022، حقق هالاند (23 عاماً) العديد من الأرقام القياسية خاصة فيما يتعلق بعنصر الأهداف، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد. وكانت هذه الإنجازات كفيلة بمنح هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي.

وفيما يتطلع ميسي لتعزيز الرقم القياسي، الذي يستحوذ عليه، لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، وإحراز الجائزة للمرة الثامنة، يحلم هالاند بالفوز بالجائزة للمرة الأولى.

وفيما سيكون هالاند هو المنافس الأبرز لميسي على "الكرة الذهبية"، تضم قائمة المرشحين، التي تتكون من 30 لاعبا، أسماء أخرى عديدة حققت العديد من الإنجازات وتركت بصمات واضحة لكن فرصها في المنافسة قد تكون أقل من ميسي وهالاند.

إيرلنغ هالاند نجم مانشستر سيتي

حقق هالاند العديد من الأرقام القياسية خاصة فيما يتعلق بعنصر الأهداف، ومنها تسجيل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي بموسم واحد.

ويبرز من هذه الأسماء كل من الفرنسي كيليان مبابي، الذي بلغ مع منتخب بلاده نهائي مونديال 2022 وتوّج هدّافا للبطولة إضافة لفوزه مع سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، والبلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي غوندوغان والأرجنتيني يوليان ألفاريز الفائزين بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، والنيجيري فيكتور أوسيمين الفائز مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي والمتوج بلقب هداف البطولة في النسخة الماضية، وغيرها من الأسماء.

أفضل لاعبة في العالم

وإلى جانب المنافسة الشرسة على الجائزة الرئيسية، تشهد هذه النسخة من استفتاء "فرانس فوتبول" منافسة أيضا قوية ومثيرة على "الكرة الذهبية" لأفضل لاعبة في العالم، وذلك في ظل إقامة بطولة كأس العالم للسيدات في منتصف العام الحالي، وما شهدته هذه النسخة المونديالية من إثارة وندية توجها المنتخب الإسباني لصالحه في النهاية بلقب البطولة.

وبعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في مونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلندا وجائزة أفضل لاعبة في الموسم الماضي باستفتاء اليويفا نظرا لفوزها مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي إضافة للإنجاز المونديالي، تبدو اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي هي الأوفر حظّاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية في حفل "فرانس فوتبول".

ورغم هذا، تواجه بونماتي منافسة قوية أيضا من عدة لاعبات سواء من برشلونة أو المنتخب الإسباني علما بأن قائمة المرشحات للجائزة تضم 30 لاعبة.

ويبرز من اللاعبات المنافسات لها بقوة على الجائزة كل من أولغا كارمونا لاعبة ريال مدريد والمنتخب الإسباني وألكسندرا بوب ولينا أوبردورف لاعبتي فولفسبورغ والمنتخب الألماني وسام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الأسترالي.

تبدو اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي هي الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية في حفل فرانس فوتبول

تبدو اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي هي الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية في حفل "فرانس فوتبول"

جوائز أخرى

كما يشهد الحفل غدا توزيع جائزتين أخريين هما "كوبا" لأفضل لاعب شاب، و"ياشين" لأفضل حارس مرمى. وتضم قائمة المرشحين لكل منهما 10 أسماء، وقد يكون من الصعب تحديد هوية الفائز بكل منهما في ظل تألق العديد من الأسماء في كل من الفئتين.

وشهدت الملاعب الأوروبية في الفترة الماضية تألق جيل جديد من اللاعبين صغار السن، الذين خطفوا الأضواء كثيرا من النجوم المخضرمين.

ويبرز من هؤلاء النجوم الشبان الموجودين بالقائمة كل من الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني) وبيدري وشافي وأليخاندرو بالدي ثلاثي برشلونة الإسباني وجمال موسيالا (بايرن ميونخ).

وعلى مستوى حراس المرمى، يبرز أيضا من الموجودين بالقائمة كل من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) والمغربي ياسين بونو (أشبيلية الإسباني/ الهلال السعودي) والكاميروني أندريه أونانا (انتر ميلان الإيطالي/ مانشستر يونايتد الإنجليزي) والبرازيلي إيدرسون  (مانشستر سيتي الإنجليزي) والألماني مارك أندري تير شتيغن (برشلونة الإسباني) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والفرنسي مايك ماينان (ميلان الإيطالي).

ع.غ/ و.ب (د ب أ)

  • FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Finale Argentinien - Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    بعد غياب طويل عن التتويج

    أول لقب كأس عالم لميسي بعد أن غابت الأرجنتين عن التتويج به لـ 36 عاما. وبعد التتويج باللقب قال ليونيل ميسي إنه لا يصدق أن منتخب بلاده لكرة القدم أنهى فترة انتظاره الطويلة للتتويج ببطولة كأس العالم وذلك بعد الفوز المثير على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022. حيث سبق للأرجنتين أن خسرت في تلك الفترة المباراة النهائية مرتين في نسختي 1990 و2014.

  • Fußball WM 2014 Brasilien | Lionel Messi nach Finale - Deutschland - Argentinien 1:0 n.V.

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    دموع الهزيمة المريرة

    شارك ميسي في خمس بطولات لكأس العالم خلال مسيرته وكان قريبا جداً من التتويج بالكأس المنشودة في نهائيات البرازيل عام 2014 لكن فريقه خسر النهائي أمام المنتخب الألماني بهدف في الدقائق الأخيرة، حيث ذرف دموع الهزيمة بعد أن تحطم حلم الطفولة في أن يرفع الكأس الذهبية بطلاً على العالم.

  • Fußball WM 2014 Brasilien | Lionel Messi nach Finale - Deutschland - Argentinien 1:0 n.V.

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    الحلم الذي أصبح حقيقة

    ليونيل ميسي هو أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في المونديال مرتين، حيث توج بها في بطولتي 2014 و2022. وفي المرة الأولى التي أرتقى بها المنصة لنيل الجائزة بقيت عيناه تصبوان نحو الكأس المنشودة. التي رفعها بعد ثمانية أعوام من ذلك رفعها بطلاً في قطر ليصبح أول لاعب يخسرها قائداً للفريق ليعود للتتويج بها لاحقاً.

  • FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Finale Argentinien - Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم

    بمجرد دخوله إلى مباراة نهائي قطر أمام فرنسا الأحد حطم ميسي رقماً قياسياً مزيحاً النجم الألماني السابق لوتار ماتيوس، إذ بات اللاعب الأكثر خوضاً لمباريات في نهائيات كأس العالم بـ 26 مباراة. وكان ماتيوس قد خاض مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

  • Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    المشاركة في خمس نسخ من كأس العالم

    وبمشاركته أصلاً في نهائيات مونديال قطر، وصل ميسي إلى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

  • Fußball WM 2022 | Argentinien - Frankreich | Lionel Messi

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    قائد فريقه في النهائيات

    وانفرد ميسي الأحد أيضاً بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائيات التي خاضها كقائد بـ 19 مباراة، متفوقاً على المكسيكي رافايل ماركيس (18)، يليهما مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا بـ 16.

  • Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    من المجموعات حتى المباراة النهائية

    بهدفه الأول في الشباك الفرنسية بات أول لاعب في التاريخ يسجل في دور المجموعات ودور الثمانية وربع النهائي ونصف النهائي ونهائي البطولة ذاتها، وهو رقم لم يسبقه إليه أي لاعب آخر.

  • Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    الأكثر خوضاً للدقائق

    أضاف "البرغوث" رقماً قياسياً آخر الأحد كأكثر لاعب خوضاً للدقائق في المونديال بعدما رفعه الى 2314، متقدماً على الإيطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).

  • Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    تمريرات حاسمة

    كما بات ميسي اللاعب الوحيد الذي قام بتمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ومواطنه دييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

  • Diego Maradona | Nationaltrainer WM 2010

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    يعادل ميروسلاف كلوزه

    وأنفرد ميسي بإنجاز آخر فهو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة والعشرينيات من عمره والثلاثينيات، حقق ميسي حتى الآن 17 انتصاراً، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه.

  • Fußball | Copa America Sieger Argentinien

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    رقم قياسي للأرجنتين

    الفوز باللقب كتب لبلاد الأرجنتين رقماً قياسياً، فقد باتت أول بلد أول منتخب في التاريخ حامل لقب كوبا أمريكا يتوج بكأس العالم، بعد أن توجت في بطولة كوبا أمريكا 2021 وكان اللقب الأول لميسي في البطولة.

  • Scaloni und Messi | Fußball WM Katar Finale | Argentinien v Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    المدرب الأصغر منذ مينوتي

    أما المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني فقد بات أصغر مدرب يحرز كأس العالم بعمر 44 عاما و216 يوماً منذ مواطنه مينوتي مع الأرجنتين حين توج بكأس العالم عام 1978 بعمر 40 عاماً.

  • Fußball WM 2022 | Argentinien Trainer | Lionel Scaloni

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    ثالث مدرب

    كما بات سكالوني أيضاً ثالث مدرب في التاريخ يتوج ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم بعد ماريو زاغالو (مونديال 1970 وكوبا أمريكا 1997)، وكارلوس ألبرتو بيريرا (مونديال 1994 وكوبا أمريكا 2004).

  • Fußball WM 2022 | Argentinien - Niederlande

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    التسجيل في البطولات الكبرى

    ليونيل ميسي أكثر لاعب من أمريكا الجنوبية يسجل أهداف في البطولات الكبرى بـ 26 هدفا (13 منها في كأس العالم، و13 أخرى في كوبا أمريكا)، بعدما كسر رقم الظاهرة البرازيلي رونالدو 25 هدفاً (15 في كأس العالم، 10 في كوبا أمريكا).

  • Lionel Messi Diego Maradona

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    المجد الأبدي لميسي

    تصدر عنوان "المجد الأبدي لميسي" الصحافة الأرجنتينية، ما يعكس الشعور العام السائد في الأرجنتين التي انتظرت قرابة عشرين عاماً أن ينجح نجمها في رفع الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه، والانضمام الى الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي منح البلاد لقبها الثاني عام 1986.

  • FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Finale Argentinien - Frankreich

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    من الجنون ما حدث

    بعد فوزه باللقب قال ميسي: "من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقًا إن الله سوف يمنحني هذا اللقب، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة". واستبعد ميسي إمكانية إعتزال اللعب الدولي بعد تتويجه بلقب كأس العالم. وأوضح: "أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل العالم".

  • Brasilien | Fußball-Legende Pele

    طريق الدموع إلى كأس العالم.. ميسي والأرجنتين وأرقام من ذهب

    تهنئة من بيليه

    هنأ الأسطورة البرازيلي بيليه ميسي وواسى مبابي بعد نهائي مونديال 2022. وكتب بيليه عبر منصة إنستغرام: "تهانينا للأرجنتين، دييجو يبتسم الآن". وأبدى النجم البالغ من العمر 82 عاما تعاطفه مع كيليان مبابي، والذي خسر اللقب رغم تسجيله هدفين من ضربة جزاء وسجل هدفا آخر ليصبح ثاني لاعب يسجل هاتريك في تاريخ المباريات النهائية بكأس العالم منذ النجم الإنجليزي السابق جيف هيرست عام 1966.


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