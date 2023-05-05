الكحول ما بين الحقائق والأساطير

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هل تساعد الكحوليات على الهضم حقاً؟ وهل يزيد الكحول من حرارة الجسم؟ وهل النبيذ آمن للطبخ؟ أسئلة متنوعة وحقائق مثيرة يطلعنا عليها بروفيسور يورغن رم، أخصائي علم النفس وإدمان الكحول.
هل تشعر في كثير من الأحيان بالخمول ونقص الطاقة؟ قد يكون السبب في ذلك هو نظامك الغذائي. كيف ذلك؟
تزود رقائق الشوفان الجسم بالكثير من العناصر المغذية ولها فوائد لا تحصى: كنجاعتها ضد مشاكل الجهاز الهضمي، وتنظيم معدل السكر في الدم، وكذلك فوائد كبيرة لصحة البشرة، وتزويد الجسم بالطاقة. نستعرض هذه الفوائد وغيرها بالتفصيل.
يرغب الجميع بالحصول على جسم رشيق ووزن مثالي، ولكن طبيعياً يصبح تحقيق هذا الهدف أكثر تعقيداً وصعوبة عند تجاوز سن الخمسين لأسباب مختلفة. إليك بعض النصائح للمحافظة على الرشاقة والصحة في هذه المرحلة العمرية.
تحوي ثمرة الكرنب السلقي (اللفت الألماني) أو kohlrabi على فوائد كبيرة لأجسامنا، خاصة في مجال الهضم والوقاية من أمراض القلب والسرطان. كيف تؤكل هذه الثمرة ولماذا ينصح الخبراء بضرورة إزالة أوراق الكرنب فوراً بعد الشراء؟
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