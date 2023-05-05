 الكحول الخفي في الطعام | صحتك بين يديك | DW | 11.05.2023

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صحتك بين يديك

الكحول الخفي في الطعام

سواء في العجين الجاهز أو الشوكولاتة أو الموز - العديد من الأطعمة تحتوي على الكحول. غالبًا لا يعلن عن استخدام هذه المادة، أو أنها تكون مدرجة بطريقة يصعب فهمها والتعرف عليها. وهو ما يشكل خطرا على صحة النساء الحوامل والأطفال والمقلعين عن تناول الكحول.

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Im Brachytherapiezentrum Chemnitz wird von einem Team von Urologen, Fachärzten für Strahlentherapie und Strahlenphysikern am Dienstag (25.04.2006) ein Patient mit Prostatakrebs behandelt. Die Strahlenphysiker Joachim Zwinscher und Rolf Baumann sowie die Fachärztin für Strahlentherapie Susan Weiß (l-r) errechnen am Computer die exakten Koordinaten für den chirurgischen Eingriff. Bei dem Interstitiellen LDR-Brachytherapieverfahren werden dem Patienten winzige radioaktive Metallstifte, so genannte Seeds, direkt in das erkrankte Prostatagewebe appliziert. Durch moderne dreidimensionale Ultraschall-Technik können die Seeds präzise durch den Operateur plaziert werden. Der Tumor wird praktisch von innen bestrahlt. Damit wird die Strahlenbelastung minimiert und nur der Tumor wird der radioaktiven Strahlung ausgesetzt. Die Methode eignet sich besonders für Betroffene mit einem Alter von über 60 Jahren, die an einem Prostatakarzinom im Frühstadium leiden. Foto: Wolfgang Thieme dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

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