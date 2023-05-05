صحتك بين يديك

الكحول الخفي في الطعام

سواء في العجين الجاهز أو الشوكولاتة أو الموز - العديد من الأطعمة تحتوي على الكحول. غالبًا لا يعلن عن استخدام هذه المادة، أو أنها تكون مدرجة بطريقة يصعب فهمها والتعرف عليها. وهو ما يشكل خطرا على صحة النساء الحوامل والأطفال والمقلعين عن تناول الكحول.