الكحول الخفي في الطعام

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سواء في العجين الجاهز أو الشوكولاتة أو الموز - العديد من الأطعمة تحتوي على الكحول. غالبًا لا يعلن عن استخدام هذه المادة، أو أنها تكون مدرجة بطريقة يصعب فهمها والتعرف عليها. وهو ما يشكل خطرا على صحة النساء الحوامل والأطفال والمقلعين عن تناول الكحول.
يستهلك معظمنا الكثير من السكر على شكل حلويات، مشروبات غازية وغيرها من الأغذية. غيرأن للسكر تأثير سلبي على صحة عظامنا. فهو يضعفها ويجعلها هشة، لأنه يعيق امتصاص الكالسيوم. هنا لمحة عن" لصوص" الكالسيوم الآخرين.
العديد من الحميات الغذائية قد تكون معقدة ولا تناسب الجميع. موقع ألماني يكشف عن حمية صحية جديدة تعرف بـ "صيام الألوان" . وهذه الحمية ليست سهلة وتساعد على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكن للمرء أيضاً أن يأكل حتى الشبع!
تعتمد حمية "تونون" على خطة تغذية بها كمية كبيرة من البروتين. ومعادلة تلك الحمية أو "الريجيم" هي تناول الكثير من البروتين مع الإقلال بشكل كبير من الكربوهيدرات والدهون. لكن هناك شكوك في جدواها وآثارها المضرة.
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