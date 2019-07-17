 الكتيبة الفرنسية في بايرن.. ورقة رابحة في يد كوفاتش لمجد القادم | عالم الرياضة | DW | 04.09.2019

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عالم الرياضة

الكتيبة الفرنسية في بايرن.. ورقة رابحة في يد كوفاتش لمجد القادم

في المباراة التي فاز بها الفريق البافاري مع شالكه وضع المدرب نيكو كوفاتش أربعة لاعبين فرنسيين في تشكيلته الأساسية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البوندسليغا، فما أهمية اللاعبين الفرنسيين في مشوار بايرن ميونيخ؟

Fußsball 1. Bundesliga FC Schalke 04 - FC Bayern München (picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller)

لطالما افتخر نادي بايرن ميونيخ بلاعبيه الفرنسيين، خلال مشواره على عقود طويلة من الزمن. ولم تفشل الرهانات البافارية على لاعبيّ منتخب الديوك الفرنسية سوى مرة واحدة فقط. ففي عام 1994 انظم جان بيير بابان إلى النادي باعتباره نجماً عالمياً بعد أن كان قد حاز على لقب أفضل لاعب في أوروبا وتُوج بدوري الأبطال مع ميلانو الإيطالي.

لكنه لم يشكّل بابان تلك الإضافة المهمة للنادي، إذ كان نجمه قد أفل، حتى أنه لم يسجل سوى ستة أهداف في 40 مباراة لعبها بقميص بايرن، وبعد موسمين من خيبة الأمل غادر بابان النادي بعد أن كان قد فاز معه باللقب الأوروبي.

صفقات مشرفة

وعلى الرغم من وجود الكثير  من الصفقات الفرنسية الناجحة في مسيرة بايرن، لكن اسم بابان هو الذي طغى على أسمائها وبقي عالقاً في الذاكرة، ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى شيء من الطرافة، إذ لم يكن قصير الكرة الألمانية فرانز بيكنباور قادراً على نطقه بشكل صحيح، حتى أنه اسماه ذات مرة بلهجته المميزة "شابابابابا". لكن خيبة أمل بايرن من بابان كانت أبعد ما تكون عن الطرافة.

مختارات

بعدما أشعل سوق الانتقالات الصيفية بأكثر من صفقة مميزة، يعتزم بوروسيا دورتموند تجريد بايرن ميونيخ من لقب "البوندسليغا". دورتموند يُعول على كتيبة تعج بعدة نجوم، فيما سيعتمد البايرن على سلاح الخبرة والنفس الطويل. (16.08.2019)

عملية التجديد التي طالت نادي بايرن ميونيخ، لم تقتصر على تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم فحسب، وإنما طالت أيضا جهازه الإداري، وشخصيات كبيرة في مقدمتها رئيس النادي أولي هونيس الذي ترك بصمات لا تنسى خلال رئاسته الطويلة. (30.08.2019)

دفع الغضب بأحد مشجعي نادي شالكه الألماني إلى الذهاب إلى مركز للشرطة وتقديم شكوى على حكم مباراة الفريق التي خسرها أمام بايرن ميونيخ، إذ حرم الحكم شالكه من ضربتي جزاء على الأقل، فما كانت التهمة؟ (28.08.2019)

لكنه يبقى استثناءً في تاريخ الصداقة البافارية – الفرنسية، أما قاعدتها المبنية على الثقة فقد بتها أسماء أخرى مثل الظهير الأيسر بيسنتي ليزارازو، والظهير الأيمن ويليام ويلي سانيول والمدافع فاليرين إسماعيل، وبالطبع فرانك ريبيري: لقد قضوا جميعاً وقتاً رائعاً في ميونيخ وأصبحت صورة النادي في العقود القليلة الماضية لا تخلوا منهم.

وفي الموسم الحالي أيضاً رصّع الفريق البافاري تشكيلته بخبرات العديد من اللاعبين الفرنسيين، وفي مباراته أمام شالكه في منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا" والتي انتهت بثلاثية نظيفة لبايرن، لعب لوكاس هرنانديز  وبنيامين بافارد وكورنتان توليسو وكينغسلي كومان في التشكيلة الأساسية للفريق البافاري. ولم يسبق لأي نادي ألماني أن خاض غمار مباراة في البوندسليغا برباعي فرنسي. وفي المباراة اللاحقة التي دكَّ فيها بايرن ميونيخ أسوار ماينتس بستة أهداف، كان للفرنسيين دور هام في المباراة إذ كان ثلاثة منهم في التشكيلة الأساسية ليلتحق بهم مواطنهم لاعب خط الوسط مايكل كويسانسي. فيما سجل بافارد الهدف الأول لبايرن، هزَّ كومان شباك ماينز للمرة الرابعة.

ويتكون قوام الجناح الفرنسي في الفريق البافاري من هؤلاء اللاعبين:

لوكاس هيرنانديز (23 عاماً)

انتقل الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز (23 عاماً) من أتلتيكو مدريد إلى صفوف بايرين مقابل 80 مليون يورو، وشارك للمرة الأولى أساسياً في كتيبة المدرب كوفاتش في المباراة ضد شالكه، بعد الجراحة التي خضع لها في الركبة في شباط/ فبراير الماضي عاد اللاعب الفرنسي إلى مستواه المعهود. وقال المدافع الفرنسي عن هذا مؤخراً:  "كان علي أن أعمل بجد. اللعب بعد هذا الوقت الطويل هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لي".

هيرنانديز مليء بالثناء على ناديه الجديد، إذ قال عن بايرن: "إنه ناد كبير للغاية، أحد أفضل الأندية في العالم، نريد المشاركة في جميع المسابقات والاستفادة القصوى منها". ويعد هرنانديز ركيزة الدفاع البافاري في هذه المنافسات.

بنيامينبافارد (23 عاماً)

قال المدرب نيكو كوفاتش المدرب: "في وسط الدفاع يعتبر بنيامين إضافة هائلة لنا". ومثل زميله بطل العالم هيرنانديز، يمكن أن يلعب بافارد دور الظهير هو الآخر. سواء في مباراة الكأس ضد كوتبوس وفي مباراتي البوندسليغا ضد هيرتا برلين وشالكه وماينتس فقد كان بافارد في عماد التشكيلة الأساسية.

ومن المؤكد أن المغامرة البافارية في هذه الموسم ستنسيه مرارة تجرية الهبوط مع شتوتغارت إلى دوري الدرجة الثانية من البوندسليغا.

Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (Getty Images/AFP/J. Schüler)

كورنتانتوليسو (25 عاماً)

لاعب خط الوسط مرَّ هو الآخر بتجربة مريرة، ففي الموسم الماضي ابتعد عن توليسو عن اللعب بسبب إصابة خطيرة في الركبة، ولم يعد إلا في نهائي الكأس، حين غالبته الدموع سعادة بعودته إلى الملاعب مرة أخرى.

المدرب كوفاتش هو أحد المعجبين ببطل العالم، إذ جعله أساسياً في أغلب المباريات هذه الموسم. لكن اللاعب الفرنسي بحاجة إلى بعض الوقت للعودة إلى سابق عهده، وهو ما يتفهمه كوفاتش جيداً.

كينغسليكومان (23 عاماً)

منذ عام 2015 كان المهاجم كينغسلي كومان أحد أعمدة كوفاتش في المنافسات التي خاضها الفريق البافاري، حتى أنه بات من الصعب تخيل النادي من دونه. وعملت إدارة النادي على أن يرث كومان دور مواطنه ريبري في الجناح الأيسر على المدى الطويل، بعد أن رحل الأخير إلى فلورنسا الإيطالي. ويعلم كومان أن هذا ليس بالأمر الهين أن يعيش في "جلباب" ريبري، وقال في تصريحات صحفية مؤخراً: "فرانك (ريبري) هو مثال عظيم بالنسبة لي".

Fußball DFL Supercup Eintracht Frankfurt - Bayern München (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

مايكلكويسانسي (20 عاماً)

هو الضلع الخامس للجناح الفرنسي في الفريق البافاري، وشارك في مباراته الأولى بقميص بايرن حين نزل بديلاً في المباراة أمام ماينتس. وانضم لاعب خط الوسط الفرنسي الشاب لبايرن حديثاً قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ مقابل 10 مليون يورو. وعند تقديمه للجماهير قال المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حمديزيتش عن اللاعب الفرنسي: "يمكنه أن يلعب في أي مكان في وسط الملعب. إنه لاعب خلاق ولديه قدم يسرى جيدة وهذا شيء مميز للغاية. أعتقد أننا سنحظى بمتعة كبيرة أثناء متابعته".

ويعد هذا الجناح الفرنسي من الأوراق الرابحة في يد الكرواتي نيكو كوفاتش وهو يخوض غمار منافسات هذا الموسم المختلفة ألمانياً وأوروبياً. في هذا السياق دعم أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس، كوفاتش، مشيراً إلى إمكانية دخوله نادي العظماء على غرار أوتمار هيتسفيلد ويوب هاينكس.

 وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" عشية انطلاق الدوري الألماني بمباراة بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، مع ضيفه هرتا برلين الجمعة، قال قائد منتخب ألمانيا بطل العالم 1990 إن كوفاتش بمقدوره السير على خطى المدربين الكبار وقيادة بايرن إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن أحد أوراقه الناجحة هو "وجود ثلاثة أبطال للعالم في بايرن، كورنتان توليسو، بنيامان بافارد ولوكاس هرنانديز".

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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