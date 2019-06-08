 الكتيبة الفرنسية..ورقة رابحة لديشامب قبل كوفاتش | عالم الرياضة | DW | 09.09.2019

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عالم الرياضة

الكتيبة الفرنسية..ورقة رابحة لديشامب قبل كوفاتش

لم تكن الكتيبة الفرنسية الورقة الرابحة بيد مدرب بايرن ميونيخ نيكو كافاتش فحسب، وإنما هناك من يستفيد منها في الخفاء. ويتعلق الأمر بديديي ديشامب حسب كما ظهر جليا في مباراة فرنسا أمام ألبانيا.

DFB Cup - Final - RB Leipzig v Bayern Munich (Reuters/A. Hilse)

أكرمت فرنسا بطلة العالم وفادة ألبانيا بدك شباكها برباعية السبت (7 من سبتمبر/ أيلول 2019) في تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم. فيما  اكتفى الضيوف بهدف يتيم.

هدفان من أربعة، حملا توقيع لاعب بايرن ميونيخ كينغسلي كومان. بينهما هدف واحد عزز به أوليفي جيرو رصيده إلى 36 هدف في 92 مباراة مع "الديوك" الفرنسية. ما يعني أنه بات على بعد خمسة أهداف من معادلة رقم ميشال بلاتيني، صاحب المركز الثاني في الترتيب التاريخي بعد تييري هنري (51 هدفا).

وبعد استبدال كومان بجوناثان إيكوني (21 عاما)، مهاجم ليل، في أول مباراة دولية له، أحرز الثاني أول أهدافه الدولية من كرة مشتركة مع البديل الآخر نبيل فقير.

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ولأن الجناح كومان لعب واحدة من أفضل مبارياته مع بطل العالم، حصل الأخير على إشادة خاصة من المدرب ديدي ديشاب الذي قال عنه "المباراة التي خاضها (السبت) متطابقة تماما مع الدور الذي يلعبه في بايرن ميونيخ منذ عام. لقد أصبح أكثر دقة وإصرارا. وإذا ما استمر (كومان) على هذا المنوال، فسوف تصعٌب المهمة على المنافس بشكل أكبر. إنه لأمر رائع رؤيته بهذا المستوى".

 وفي الحقيقة، فإن الكتيبة البافارية التي تضم كومان إلى جانب بينيامين هافارد، ولوكاس هيرنانديس وكورينتينو توليسو، كانت ردّ ديشاب على غياب أربعة لاعبين بارزين من التشكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا 2018، وهم بول بوغبا، نغولو كانتي، كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بالإضافة الى المدافع ايمريك لابورت ولاعب الوسط تانغي ندومبيلي.

الفوز الواضح على ألبانيا، عزز صحة خيارات ديشاب الذي لم يفوت الفرصة عليه أمام الصحفيين للتعبير عن مدى فرحته بهؤلاء اللاعبين القادمين من فريق واحد "وثلاثة منهم على الأقل يلعبون جنبا إلى جنب، ما يعني أن هناك بديهيات تتكون فيما بينهم"، يقول ديشامب. وبالطبع ديشامب أكثر المستفيدين، فهو ليس بحاجة على الأٌقل مع هذه الكتيبة بالذات إلى عملية إدماج، لكون أن ذلك يحصل بمن دونه وباستمرار في ميونيخ.

و.ب

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