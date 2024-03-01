الكاميرون - شفرة الخوف

تعرّض إريك ليمبيمبي للتعذيب ثم القتل، لأنه كان مثلي الجنس. مقتله لم يكن حادثة معزولة. في عام 2018 قرأ المخرج الكاميروني مغاير الجنس ابولان سيوى عن الجريمة الوحشية التي ارتكبت ضد ليمبيمبي ثم سافر من أوروبا عائداً إلى وطنه السابق. المخرج الكاميروني أبولاين سوى، وهو صديق مغاير الجنس للراحل ليمبيمبي، عاد من أوروبا إلى وطنه السابق الكاميرون. وكان هو قد تلقى تربية فيها ترهيب من المثلية، لكنه بدأ يحاول طرح اسئلة معمقة للكشف عن أسباب المحظورات المجتمعية ورهاب المثليين. صدمه مقتل ليمبيمبي، ويريد الآن التعّرف على الظروف الصعبة التي يعيش في ظلها مجتمع الميم في الكاميرون. يدخل مخرج الفيلم في مواجهة مع أفراد عائلته من ضمنهم والده. يقطع التواصل معه، لأنه يصنع فيلما عن موضوع يعدّ من المحظورات المجتمعية، ولأن الأب يعتقد أنه سيجلب العار للأسرة. لكن ما مصدر رهاب المثلية، ولماذا تعاقب عليها القوانين في بلدان أفريقية عديدة؟ ما الدور الذي لعبه الاستعمار في هذه البلدان؟ وما دور الدين المسيحي فيها؟ تجارب سيوى الخاصة ولقاءاته المؤثّرة مع نشطاء يناضلون من أجل التسامح في بلادهم، رغم كل المخاطر المحدقة بهم، وأحاديثه مع علماء كاميرونيين وعلماء اجتماع ونشطاء حقوق الإنسان الكاميرونيين، كلّها تعرض نظرة شاملة للمجتمع الكاميروني.