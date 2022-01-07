الكاميرون تنهي مغامرة غامبيا وتبلغ المربع الذهبي لأمم أفريقيا

أنهت الكاميرون صاحبة الأرض مغامرة غامبيا في مشاركتها الأولى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وخرجت بالانتصار 2-صفر بفضل ثنائية كارل توكو إيكامبي في الشوط الثاني في دور الثمانية اليوم السبت (29 يناير/ كانون الثاني 2022).

وسجل توكو إيكامبي الهدفين في الدقيقتين 50 و57، لتصبح الكاميرون أول المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الأمم، وتنتظر الفائز من القمة العربية بين مصر والمغرب يوم غد الأحد.

وتوقفت مسيرة غامبيا في مشاركتها الأولى بكأس الأمم بعدما فازت على تونس في دور المجموعات، واجتازت غينيا في دور الستة عشر.

واعتمدت غامبيا على التكتل الدفاعي من البداية، كما كان الحال في مشوارها بالبطولة، وخرجت دون أن تهتز شباكها في الشوط الأول، رغم أن فينسن أبو بكر مهاجم الكاميرون أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 36.

وأرسل صمويل جويه أوم كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى أبو بكر، هداف كأس الأمم الجارية برصيد ستة أهداف، وارتقى مهاجم النصر السعودي ووضع الكرة برأسه قوية، لكن بابكر جاي حارس غامبيا أنقذ المحاولة ببراعة من مدى قريب.

لكن بعد الاستراحة، لم يكن بوسع الحارس جاي منع محاولة مشابهة من توكو إيكامبي بضربة رأس بعد كرة عرضية أخرى من الجانب الأيمن من زميله كولينز فاي، ليتقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول.

وبعد سبع دقائق، سجلت الكاميرون مجددا لكن بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر من مارتن هونجلا، قابلها توكو إيكامبي بتسديدة قوية بقدمه من مدى قريب، ليحسم المواجهة وتضمن بلاده مواصلة سعيها نحو إحراز اللقب القاري للمرة السادسة.

ورفع توكو إيكامبي مهاجم أولمبيك ليون رصيده إلى خمسة أهداف ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة خلف مواطنه أبو بكر.

وفي دور الثمانية أيضا، ستقام بعد قليل مباراة تونس مع بوركينا فاسو، وسيلعب الفائز في قبل النهائي ضد السنغال أو غينيا الاستوائية.

أ.ح/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)