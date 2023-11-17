الكاتب الألماني الإيراني نافيد كرماني يفوز بجائزة توماس مان

مُنح الكاتب الألماني الإيراني نافيد كرماني جائزة "توماس مان" لعام 2024، والتي تمنحها بشكل مشترك مدينة لوبيك بشمال ألمانيا، والأكاديمية البافارية للفنون الجميلة.
وأعلنت لجنة التحكيم القرار، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، في لوبيك، وهي مسقط رأس الكاتب الألماني الحائز على نوبل، توماس مان، والمكان الذي دارت فيه أحداث روايته الكلاسيكية "بودنبروكس"، والتي صدرت في عام 1901.
وأشادت اللجنة، في بيان، بأعمال كرماني الروائية، وبمقالاته، وببراعته التحليلية وتعاطفه الوجداني الذي لا نظير له في الأدب المعاصر، بحسب وصفها. وأضافت اللجنة أن قصصه وروايات كرماني الكثيرة تتسم ببراعتها اللغوية وانعكاساتها الأدبية العميقة، واستغلاله الذكي لسيرته الذاتية.
ومن المقرر تسليم الجائزة يوم 27 أيلول/سبتمبر 2024 في مسرح لوبيك. ويتم تقديم الجائزة بالتبادل بين لوبيك وميونيخ سنويا منذ 2010، ومعها جائزة مالية قدرها 25 ألف يورو (نحو 27 ألف دولار).
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ، ك ن أ، إ ب د)
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شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
اليف شافاق
أعمال الكاتبة التركية ـ البريطانية والمدافعة عن حقوق المرأة، اليف شافاق، كروايتها الأشهر "قواعد العشق الأربعون"، تم ترجمتها إلى 49 لغة. أما رواية شافاق الأخيرة، "10 دقائق و38 ثانية بهذا العالم الغريب" والتي تدور أحداثها بمدينة اسطنبول وتم ترشيحها لجائزة البوكر، فيتم التحقيق فيها حاليا من قبل السلطات التركية بتهمة "الفُحش".
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شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
كارل اوف كناوسغارد
حقق الكاتب النرويجي ضجة كبيرة في عالم الأدب حول العالم بسلسلته المكونة من ست روايات "كفاحي". ومع الاحتفاء بالنرويج كضيف هذا العام لمعرض فرانكفورت للكتاب، يحضر كناوسغارد المعرض حيث أجرى رئيس المعرض، يورغن بووز، لقاء معه خلال الافتتاح. ونشر كناوسغارد مؤخرا أحدث كتبه لنقد أعمال الفنان النرويجي إدوارد مونك، صاحب اللوحة الشهيرة "الصرخة".
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شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
مايا لوندي
بعد تقديم العديد من الأعمال للأطفال وبمجال أدب المراهقين، حققت الكاتبة النرويجية مايا لوندي شهرة عالمية بروايتها "حين اختفى النحل"، والتي تتخيل ما سيحدث للعالم في حالة انقراض النحل وتعد من الكتب الأكثر مبيعا دوليا. وتواصل لوندي مناقشتها للقضايا البيئية عبر كتابها الجديد "نهاية المحيط" والمتوقع صدوره في يناير 2020.
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شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
جو نيسبو
النجم النرويجي الثالث بالمعرض هذا العام هو الكاتب جو نيسبو والمعروف برواياته في عالم الجريمة التي يقوم بدور البطولة فيها شخصية المحقق هاري هول، محققا مبيعات وصلت إلى 40 مليون نسخة حول العالم. و تحمل أحدث روايات نيسبو اسم "السكين"، والتي يقوم بتقديمها للعالم عبر معرض فرانكفورت للكتاب هذا العام.
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شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
جوجو مويس
تعود الكاتبة جوجو مويس، صاحبة الروايات الرومانسية الشهيرة، برواية جديدة صدرت في الثامن من شهر أكتوبر الجاري. ومن المخطط أن تتواجد الكاتبة بمعرض الكتب في فرانكفورت يوم الأحد القادم لإجراء لقاء وتوقيع كتبها للقراء وزوار المعرض من محبي أعمالها.
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شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
كين فوليت
لن يقتصر الوقت المخطط أن يقضيه الكاتب البريطاني كين فوليت مع الكاتبة جوجو مويس على حضور معرض فرانكفورت للكتاب فقط، حيث سيشارك الكاتبان في مبادرة تحمل اسم "جولة الصداقة" لزيارة عدة عواصم أوروبية رفضا لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وسيقوم فوليت، صاحب الروايات التاريخية المثيرة مثل "أعمدة الأرض"، بتقديم المبادرة وشرحها للجميع عبر معرض فرانكفورت في الـ 19 من أكتوبر.
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شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
اولغا توكارسزوك
شاركت الكاتبة والطبيبة النفسية البولندية الحاصلة مؤخرا على جائزة نوبل في الأدب، اولغا توكارسزوك، بالمؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح معرض فرانكفورت للكتاب. هذه الكاتبة نجحت في أن تكون مصدر إلهام للكثيرين بأعمالها، خاصة لكونها معروفة بنشاطها في مجال حقوق المرأة ومناصرة الأقليات.
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شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
كولسون وايتهيد
فازت رواية "السكة الحديدية السرية" للأمريكي كولسون وايتهيد بعدة جوائز مرموقة تأتي في مقدمتها جائزة البوليتزر لعام 2017 والجائزة الوطنية للكتاب عام 2016. ويروج الكاتب الأمريكي عبر معرض فرانكفورت هذا العام لروايته الجديدة "أولاد من نحاس"، والتي استلهم أحداثها من إصلاحية بولاية فلوريدا الأمريكية عانى طلابها لأكثر من 100 عام من التعرض للضرب والتعذيب والاغتصاب وحتى القتل.
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شخصيات أدبية مرموقة ـ نجوم معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
مارغريت اتوود
وفي المراسم الخاصة بإعلان كندا ضيف شرف الدورة القادمة لمعرض فرانكفورت للكتاب عام 2020، سيتم استقبال واحدة من نجوم الأدب الكنديين، هي الكاتبة مارجريت اتوود، صاحبة الرواية الأشهر حاليا حول العالم The Handmade Tale، والتي تحولت لمسلسل تليفزيوني ناجح وحصلت الكاتبة من خلالها مؤخرا على جائز البوكر. أعداد: اليزابيث جيرنير/د.ب)