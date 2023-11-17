الكاتب الألماني الإيراني نافيد كرماني يفوز بجائزة توماس مان

مُنح الكاتب الألماني الإيراني نافيد كرماني جائزة "توماس مان" لعام 2024، والتي تمنحها بشكل مشترك مدينة لوبيك بشمال ألمانيا، والأكاديمية البافارية للفنون الجميلة.



وأعلنت لجنة التحكيم القرار، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، في لوبيك، وهي مسقط رأس الكاتب الألماني الحائز على نوبل، توماس مان، والمكان الذي دارت فيه أحداث روايته الكلاسيكية "بودنبروكس"، والتي صدرت في عام 1901.

وأشادت اللجنة، في بيان، بأعمال كرماني الروائية، وبمقالاته، وببراعته التحليلية وتعاطفه الوجداني الذي لا نظير له في الأدب المعاصر، بحسب وصفها. وأضافت اللجنة أن قصصه وروايات كرماني الكثيرة تتسم ببراعتها اللغوية وانعكاساتها الأدبية العميقة، واستغلاله الذكي لسيرته الذاتية.

ومن المقرر تسليم الجائزة يوم 27 أيلول/سبتمبر 2024 في مسرح لوبيك. ويتم تقديم الجائزة بالتبادل بين لوبيك وميونيخ سنويا منذ 2010، ومعها جائزة مالية قدرها 25 ألف يورو (نحو 27 ألف دولار).



م.ع.ح/ص.ش (د ب أ، ك ن أ، إ ب د)