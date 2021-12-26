الكآبة ووسائل التواصل الاجتماعي

40 قتيلا منذ الانقلاب.. دعوات لـ "تظاهرة مليونية" في السودان

ارتفع عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في حملة قمع التظاهرات منذ الانقلاب العسكري في السودان إلى أربعين شخصا، حسب نقابة للأطباء مؤيدة للحكم المدني. في المقابل دعا ناشطون معارضون للانقلاب إلى "تظاهرة مليونية" الأحد.