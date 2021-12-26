 الكآبة ووسائل التواصل الاجتماعي | المستقبل الآن | DW | 02.01.2022

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المستقبل الآن

الكآبة ووسائل التواصل الاجتماعي

ضمن فقرة سؤال الأسبوع الذي وصلنا من نيجيريا سنناقش السلبيات التي يتسبب بها الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.

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A picture taken on September 4, 2019 shows racing pigeons at the Verschoot Pigeons Loft in Ingelmunster, Belgium. - Belgian pigeon breeder Joel Verschoot could probably have settled down to a comfortable retirement in March after he sold the world's most expensive racer. Armando the pigeon won worldwide headlines and netted Verschoot 1.25-million euros ($1.4-million) when he won over Chinese buyers in an online auction. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)

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TOPSHOT - A live demonstration uses artificial intelligence and facial recognition in dense crowd spatial-temporal technology at the Horizon Robotics exhibit at the Las Vegas Convention Center during CES 2019 in Las Vegas on January 10, 2019. (Photo by DAVID MCNEW / AFP) (Photo credit should read DAVID MCNEW/AFP via Getty Images)

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2-V40-C1-1845-7 (1430204) Der Kaiser von CHina/ aus Berghaus, 1853. Völkerkunde / China. / - 'Der Kaiser von China'. - / Holzstich, koloriert, von Adolphe François Pannemaker (1822-1900) nach Zeichnung von Henri Hendrickx (1817- 1894). Aus: Heinrich Berghaus, Die Völker des Erdballs, 1.Bd., 2.Ausgabe Brüssel Leipzig Gent (Carl Muquardt) 1853 (Erstausgabe 1845/47), vor. S. 83.

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In diesen Arealen weisen die Hirne von Profimusikern, Amateuren und Nichtmusikern strukturelle Unterschiede auf. (Abb.: Gaser) Musiker haben mehr im Hirn. Zumindest mehr graue Substanz in bestimmten Regionen, die für das Hören, Sehen und für die Kontrolle und Umsetzung von Bewegungen verantwortlich sind. Das haben Dr. Christian Gaser von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Prof. Dr. Gottfried Schlaug von der Harvard Medical School in Boston (USA) herausgefunden. Dr. Gaser, der an der Klinik für Psychiatrie der Uni Jena forscht, hat gemeinsam mit dem Bostoner Kollegen in einer Studie die Hirne von Profimusikern mit denen von Amateuren und Nichtmusikern verglichen. Die Ergebnisse sind jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Journal of Neuroscience (Okt. 2003 Vol. 23(27), S. 9240-9245) erschienen.

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