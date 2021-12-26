الكآبة ووسائل التواصل الاجتماعي

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ضمن فقرة سؤال الأسبوع الذي وصلنا من نيجيريا سنناقش السلبيات التي يتسبب بها الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد "موجة العنصرية" التي تفجرت في أعقاب هزيمة إنكلترا أمام إيطاليا في نهائي كأس الأمم الأوروبية، بدأت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام اختبار خاصية جديدة في التطبيق تتيح حماية أكبر للمستخدمين من التحرش والإساءات.
في خطوة لمحاربة إدمان الأطفال على ألعاب الفيديو، قررت شركة صينية عملاقة لألعاب الفيديو تعزيز نظامها، بحيث بات على أي طفل يلعب بعد وقت محدد مساءً بحساب لأحد البالغين أن يخضع لاختبار التعرف على الوجه.
ارتفع عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا في حملة قمع التظاهرات منذ الانقلاب العسكري في السودان إلى أربعين شخصا، حسب نقابة للأطباء مؤيدة للحكم المدني. في المقابل دعا ناشطون معارضون للانقلاب إلى "تظاهرة مليونية" الأحد.
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