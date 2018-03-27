القيادة المشتركة في العمل ..الحل السحري للاستمتاع بحياتك

بالرغم من اعتقاد البعض بالمثل القائل "المركب الي برّيِسين تغرق " إلا أنه في بعض الحالات قد تكون القيادة المشتركة هي الحل. الفكرة هي أن يشترك مديران في قيادة منصب واحد، ما يمنحهما فرصة الأداء بشكل أفضل في الوظيفة، ويجعلهما يستفيدان من حياتهما الخاصة لأقصى درجة. لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟
يرأس جوتس فالتر، فريقا من الكلية الدولية للإدارة في ميونخ. ويوضح فكرة تقاسم الإدراة بالقول إن متقاسمي الوظائف يجب أن يكونوا متوافقين، ويجب أن يكون هناك تناغم بينهما. وهذا قد ينطوي على تفضيل احتياجات الآخرين على النفس. ويؤكد فالتر على أن هذا الأمر لا يلائم الجميع.
ويعد التنسيق بين الاثنين حيويا للغاية. ويقول فالتر: "يجب أن تكون الشخصيتان متوائمتين"، مشددا على أنه من الأفضل إذا كان الشخصان يعرفان بعضهما بالفعل. ومن المهم للأطراف المعنية الاتفاق والفهم بشكل كامل، كيف يتم تقسيم ساعات عملهما ومسؤوليات وظيفتهما.
ويتم ذلك إما عبر وجود اختلاف واضح في المهام بين المديرين أو بتخصيص مشاريع مختلفة لكل منهما. ويقول فالتر: "من الضروري أيضا وجود تبادل متواصل بين الاثنين". وأشار فالتر إلى ضرورة أن يعلم كل منهما بالضبط ما الذي يفعله الآخر، وهذا يتطلب استعداد للتواصل حتى خلال ساعات ما بعد العمل. ويعتقد فالتر أيضا أنه من المهم أيضا ألا يستخدم القائدان الموظفين ضد بعضهما وأن يكون لديهما قاعدة فهم مشتركة.
س.إ/ هـ.د (د ب أ)
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عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا
المحصلون الماليون
بات الأشخاص الذين يتولون تحصيل الأجور والأموال في المتاجر على سبيل المثال مهددين بفقد وظائفهم، إذ توقعت الدراسة أن تحل التكنولوجيا المتقدمة محلهم في أداء هذه المهمة.
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المسوقون
تتوقع الخبيرة الأمريكية أن يزداد دور التقنيات المستقبلية المستخدمة في الإعلانات في تطوير رسالتها بدقة كبيرة. وأشارت إلى أن التجارب الجديدة كشفت أن هذه التقنيات تدرس سلوك العملاء لتحديد نوع الإعلان الأكثر فاعلية، مضيفة: "هذا أمر يختلف كثيراً عن أي شيء رأيناه من قبل".
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عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا
خدمة العملاء
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عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا
السماسرة
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عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا
الصحفيون
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المحامون
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عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا
عمال الهواتف
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