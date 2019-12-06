 القيادة الجديدة للاشتراكيين متشككة في مستقبل الائتلاف مع حزب ميركل | أخبار | DW | 06.12.2019

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أخبار

القيادة الجديدة للاشتراكيين متشككة في مستقبل الائتلاف مع حزب ميركل

انتخب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الثنائي إسكن وبوريانس، رئيسان جديدان للحزب. ويعتزم رئيسا الحزب العمل على سد الفجوة بين الغنى والفقر وعمل إصلاحات لحماية المناخ، وشككا في جدوى استمرار الحزب في الائتلاف بقيادة ميركل.

النائبة اليسارية بالبرلمان الألماني بوندستاغ زاسيكا إسكن ووزير المالية السابق في ولاية شمال الراين ويستفاليا نوربرت فالتر-بوريانس

الحزب الاشتراكي الديمقراطي ينتخب قيادة جديدة

اختير كل من النائبة اليسارية بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" زاسيكا إسكن ووزير المالية السابق في ولاية شمال الراين ويستفاليا نوربرت فالتر-بوريانس رئيسين جديدين للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وانتخب المؤتمر العام للحزب اليوم الجمعة (12 ديسمبر/كانون الأوَّل) في برلين من خلال مندوبيه الثنائي المنتقد للائتلاف الكبير إسكن وفالتر-بوريانس وأكد بذلك النتيجة التي كان أعضاء الحزب قرروها من قبل.

وحصلت إسكن - 58 عاماً - على نسبة 75.9% بينما حصل فالتر بوريانس - 67 عاماً - على نسبة 89.2% من الأصوات، وبهذا يقود الحزب لأول مرة ثنائي من رجل وامرأة.

مختارات

كانت رئيسة الحزب أندريا ناليس حصلت خلال الانتخابات التي جرت العام الماضي على 66.35% من أصوات المندوبين.

فازت هذه القيادة الجديدة على ثنائي آخر في الجولة الثانية من الانتخابات الداخلية للحزب مكون من وزير المالية الألماني أولاف شولتس والقيادية السياسية بولاية براندنبورغ كلارا غيفيتس. وحصل الثنائي إسكن وفالتر-بوريانس في النتيجة الكلية على 53.06%، بينما حصل الثنائي شولتس وغيفيتس على 45.33%.

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استمرار "النهج اليساري"

وتعتزم القيادة الجديدة إسكن وفالتر-بوريانس انتهاج خط يساري واضح للحزب وحتى لو أدى ذلك إلى مغادرته الائتلاف الكبير على المدى المتوسط، كما أوضحا خلال خطبهما للترشح.

وأعلن الزعيمان الجديدان للحزب أمام مندوبيه الـ 600 أنهما يعتزمان سد الفجوة المتزايدة بين الغني والفقير وتطبيق إجراءات حماية المناخ بصورة أكبر، وأبديا شكوكهما في أن يتم هذا من خلال العمل مع الاتحاد المسيحي الديمقراطي ضمن الائتلاف الكبير، كما يطلق عليه.

وقال زعيما الحزب الجديدان إنهما بوصفهما زعيمين مستقيمين سيبدآن "مرحلة جديدة" في قيادة الحزب - وحمل المؤتمر العام للحزب أيضا شعار "إلى العصر الجديد".

وكانت أغلبية المندوبين تنهض من مقاعدها في نهاية كلمة كل منهما وتصفق تصفيقاً حاراً.

وقالت إسكن: "كنت وما زلت متشككة في مستقبل هذا الائتلاف الكبير، وقد صار الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال الأعوام الأخيرة مائلاً للائتلاف الكبير أكثر من ميله إلى كونه قوة مستقلة"، مشيرة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يمنح الائتلاف الكبير "فرصة واقعية من أجل الاستمرار، لا أكثر ولا أقل".

ع.ح./ز.ا.ب. (د ب أ)

  • Deutschland Geschichte Vereinigungskongress der deutschen Sozialdemokratie in Gotha (ullstein bild)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المرحلة الجنينية والولادة

    تعود جذور "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية عام 1848. وكانت الفترة بين 1863 و1869 المرحلة الجينية لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي عام 1875 جاء تأسيس الحزب عن طريق اندماج "الجمعية العامة لعمال ألمانيا" ADAV التي أسسها فرديناند لاسال، و"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" SPDA والذي أسسه كل من أوغست بيبيل وفيلهلم ليبكنشت.

  • Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1909 (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الانشقاق

    انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1920 جناح، بزعامة كل من روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنشت. واحتج المنشقون على تأييد الحزب لمشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

  • Ermächtigungsgesetz 1933 (dpa/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الحظر

    بعد أن كان الحزب قد أعلن تبنيه الفكر الماركسي بشكل صريح عام 1891، تم حظره رسمياً عام 1933 بعد صعود النازيين للسلطة. وتعرض نشطاؤه وأعضاؤه للسجن والتعذيب. وفي عام 1945 تمت إعادة تأسيس الحزب من جديد.

  • Mauerchronik 2_10 (1950-59) (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    بعد الحرب - عقدان في المعارضة

    بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب نهائياً عن الفكر الماركسي، وظل منذ عام 1949 في صفوف المعارضة البرلمانية وذلك حتى عام 1966.

  • Grosse Koalition: Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في أول ائتلاف حكومي

    في عام 1966 شارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أول ائتلاف حكومي كبير مع التحالف المسيحي ("الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري). شغل قائد الحزب الاشتراكي آنذاك فيلي برانت منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة.

  • 50 Jahre Farbfernsehen - Willy Brandt (picture-alliance /dpa/W. Gutberlet)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الفوز الكبير..وتشكيل حكومة

    بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 1969، وصل مرشحه فيلي برانت لمنصب مستشار ألمانيا، في الحكومة، التي تشكلت بالائتلاف مع "الحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي). استمرت الحكومة إلى عام 1982، لكن بعد فضيحة تورط مساعد بارز لبرانت في التجسسس لصالح ألمانيا الشرقية، استقال برانت من منصبه عام 1974.

  • Bonn 1976 Bundeskanzler Helmut Schmidt im Arbeitszimmer (picture-alliance/dpa/F. Fischer)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة هيلموت شميت

    بدأ هيلموت شميت مشواره السياسي بالتحاقه بالحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1946. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى البرلمان الاتحادي الألماني عام 1953 ممثلاً للحزب الاشتراكي. في عام 1974 انتخب هيلموت شميت مستشاراً لألمانيا خلفاً للمستشارالسابق فيلي برانت.

  • Flash-Galerie Altkanzler Kohl

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    سحب الثقة

    بعد سحب الثقة من هيلموت شميت عام 1982 عاد الحزب مجدداً إلى صفوف المعارضة وامتدت هذه الفترة حتى عام 1998.

  • Deutschland Gerhard Schröder mit Zigarre 1998 (picture alliance/dpa/W. Baum)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة غيرهارد شرويدر

    حصد الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1998 حوالي 40.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وتمكنوا بذلك من دخول البرلمان بقوة أكبرهذه المرة. وشكل الحزب بقيادة زعيمه غيرهارد شرودر ائتلافاً حكومياً مع حزب الخضر امتد لثماني سنوات.

  • Flash-Galerie Woche 38_09 (dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في حكومة ميركل

    حل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة عام 2005. وشارك الحزب، الذي كان يتزعمه فرانك فالتر شتاينماير، في حكومة الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

  • TV-Duell Angela Merkel & Frank-Walter Steinmeier 2009 (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    إلى المعارضة درّ!

    تكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزيمة كبيرة في انتخابات عام 2009، ما جعله يعود أدراجه من جديد للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Bundestag Rede Angela Merkel Peer Steinbrück 27.6.2013 (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    انتخابات 2013 ومع ميركل من جديد

    في شهر مايو/ أيار عام 2013 احتفل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرور 150 عاماً على تأسيسه، وفي السنة نفسها شارك الحزب بعد انتخابات التشريعية العامة في تشكيل حكومة ائتلاف كبير مع انغيلا ميركل.

  • Deutschland Martin Schulz (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    هزيمة كبرى في 2017

    مني الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمرة الرابعة بالهزيمة في انتخابات 2017 أمام المستشارة ميركل. ولم ينجح المرشح مارتن شولتس، زعيم الحزب من تحقيق الفوز لحزبه وعاد به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Berlin Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

    أبدى رئيس الحزب مارتن شولتس استعداد حزبه للحوار من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا. وقال شولتس عقب لقائه مع فرانك-فالتر شتاينماير إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني  

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