 القومي المتشدد أوغان يعلن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.05.2023

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القومي المتشدد أوغان يعلن دعمه لأردوغان في جولة الإعادة

أكد القومي المتشدد سنان أوغان، المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، تأييده للرئيس أردوغان، مما زاد من التحديات التي تواجه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة الأحد المقبل.

سنان أوغان ورجب طيب أردوغان (19 مايو/ أيار 2023).

حصل أوغان، وهو قومي متشدد لم يكن معروفا في الأوساط التركية قبل الانتخابات، على 5.2 من الأصوات في الجولة الأولى.

 

أعلن القومي المتشدد سنان أوغان اليوم الاثنين (22 مايو/ أيار 2023)  أنه سيدعم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا الأحد المقبل.

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تعهد مرشح الرئاسة التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو بطرد "10 ملايين لاجئ" من بلاده، ما يؤجج مخاوف واسعة النطاق معادية للمهاجرين، حيث يسعى بشكل ملح للفوز بأصوات القوميين في مسعى لانتخابه رئيسا للبلاد.

لأول مرة لم يستطع أردوغان حسم الانتخابات من الجولة الأولى وستكون هناك جولة ثانية للانتخابات الرئاسية التركية. فهل مازال من فرصة للمعارضة كي تهزم أردوغان؟ أم سيؤكد هو قوته وينتصر كما في كل الانتخابات السابقة؟

دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى معالجة القصور في العملية الانتخابية، التي رصدتها بعثة المراقبة الأوروبية المشتركة، مطالبا أنقره بـ" إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية في ساحة منافسة متكافئة". فما هي أوجه القصور؟

وقال أوغان في تصريحات للصحفيين "أعلن أننا سوف ندعم مرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية "، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وخاطب ناخبيه بالقول: "أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لأردوغان في الجولة الثانية".  

وفي سياق الدعوة لأنصاره لدعم أرودغان في انتخابات الإعادة قال أوغان: "أجرينا كل أنواع المشاورات قبل اتخاذ القرار الأخير. اتخذنا هذا القرار لأننا نعتقد أن قرارنا هو القرار الصحيح لبلادنا وأمتنا".

وحصل أوغان، وهو قومي متشدد لم يكن معروفا فيالأوساط التركية قبل الانتخابات، على 5.2 من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في 14 مايو أيار.

وكان أردوغان قد حصل على 49,5% من الأصوات ونال خصمه الاشتراكي الديموقراطيكمال كيلجدار أوغلو 44,9% أي بفارق 2,5 مليون صوت.

وقال أوغان إن "مفاوضاتنا جرت حول المبادئ التالية: محاربة الإرهاب ووضع جدول زمني لإعادة اللاجئين وتعزيز مؤسسات الدولة التركية".

وفي تركيا، يتوجه 61 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم 28 أيار/مايو للاختيار من بين المرشحين. وستكون هذه هي أول مرة في تاريخ تركيا تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.

ويبقى السؤال: الى أي مرشح ستذهب 2,8 مليون صوت حصل عليها أوغان، لأن جزءًا من ناخبيه كان يعتزم عدم التصويتلأردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عامًا.

ع.أ.ج / أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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