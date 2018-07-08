القوات السورية تدخل مناطق سيطرة المعارضة بمدينة درعا

دخلت القوات الحكومية السورية مدينة درعا البلد ورفعت العلم السوري في ساحتها العامة. وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) "دخلت وحدات من الجيش السوري مدينة درعا البلد ورفعت العلم السوري في ساحة المصري أمام مبنى البريد في المدينة ".

وكانت القوات الحكومية السورية قد وصلت صباح اليوم (12 تموز/يوليو 2018) إلى بلدة طفس في ريف درعا الغربي، ورفعت العلم السوري فوق مبنى البلدية . وقال محافظ درعا محمد خالد الهنوس "تم تحرير 80 بالمئة من مدينة درعا، إما بالعمليات العسكرية للجيش العربي السوري، أو عن طريق المصالحات".

وقال التلفزيون الحكومي إن الجيش رفع العلم قرب مكتب البريد، وهو المبنى الحكومي الوحيد في الجزء من المدينة الذي كانت تسيطر عليه المعارضة منذ أيام الانتفاضة الأولى في 2011. وكان شهود أفادوا بأن مركبات تابعة للحكومة السورية ترافقها الشرطة العسكرية الروسية دخلت منطقة في مدينة درعا اليوم الخميس من أجل رفع العلم.

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وكانت وكالة "سانا" الرسمية أفادت الأربعاء أنه تم التوصل إلى اتفاق بين النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة يقضي بان تقوم الفصائل المتواجدة في درعا البلد بتسليم أسلحتها. وقالت الوكالة إن الاتفاق ينص على تسليم المجموعات سلاحها الثقيل والمتوسط. وأوضحت أن الاتفاق "يشمل مناطق درعا البلد وطريق السد والمخيم وسجنة والمنشية وغرز والصوامع" وهي أحياء في المدينة. كما ذكرت الوكالة "أنه بموجب الاتفاق، ستتم تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق".

وفي حدث يمثل انتصارا كبيرا آخر للرئيس السوري بشار الأسد، نصبت رافعات من مجلس بلدية درعا الذي تديره الدولة سارية العلم قرب المسجد الذي خرجت منه احتجاجات كبرى على حكم الأسد في مارس آذار 2011 والتي أذنت ببداية الصراع.

وعلى مدى سبع سنوات منذ ذلك الحين أودت الحرب بحياة مئات الألوف وشردت أكثر من نصف سكان البلاد.

ي.ب/ هـ. د (د ب أ، ا ف ب، رويترز)