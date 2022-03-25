 القوات الروسية تواصل قصف المدن الأوكرانية وتستهدف المدنيين | DW الأخبار | DW | 27.03.2022

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DW الأخبار

القوات الروسية تواصل قصف المدن الأوكرانية وتستهدف المدنيين

تواصل القوات الروسية قصفها للمدن الأوكرانية وتستهدف المجنيين ومستودعات الوقود والمواد الغذائية. وعلى الرغم من استئناف المفاوضات بين الجانبين يوم الاثنين في تركيا غير أن الأمال غير كبيرة في توقف القصف.

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