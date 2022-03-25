القوات الروسية تواصل قصف المدن الأوكرانية وتستهدف المدنيين

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تواصل القوات الروسية قصفها للمدن الأوكرانية وتستهدف المجنيين ومستودعات الوقود والمواد الغذائية. وعلى الرغم من استئناف المفاوضات بين الجانبين يوم الاثنين في تركيا غير أن الأمال غير كبيرة في توقف القصف.
كشف تقرير استخباراتي غربي عن تقدم أوكراني وتراجع روسي في محيط كييف، مع استمرار القصف الروسي على العاصمة ومدن أخرى، أبرزها ماريوبول المحاصرة، وسط جهود جديدة لإجلاء سكان المدينة.
أقرت روسيا بأن من بين أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، والتي لا يزال فيها نحو 100 ألف من المدنيين العالقين وسط قصف روسي ومعرضين للجوع في المدينة المحاصرة.
في اليوم الـ27 للنزاع في أوكرانيا، أعلنت السلطات بذل جهود جديدة لمحاولة إجلاء مدنيين عالقين في مدينة ماريوبول التي ترزح تحت وطأة القصف الروسي، فيما يختبئ سكان كييف الذين يخضعون لحظر تجوّل، في منازلهم.
خلال الحرب السورية استعان الباحثون بـ"المصادر مفتوحة المصدر" لكشف جرائم حرب مشتبه بارتكابها، ومع تشابه الوضع في أوكرانيا مع الوضع في سوريا إلى حد كبير، اصبح لدى الباحثين خبرة في توثيق جرائم الحرب المحتملة هناك أيضا.
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