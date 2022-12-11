 القوات الروسية تكثف هجومها على أجزاء من شرق أوكرانيا وتسعى إلى السيطرة على باخموت | DW الأخبار | DW | 10.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

القوات الروسية تكثف هجومها على أجزاء من شرق أوكرانيا وتسعى إلى السيطرة على باخموت

معارك عنيفة حول مدينة باخموت والتي تسعى موسكو بقوة إلى السيطرة عليها. وخسائر فادحة على كلا الجانبيين خلال الأيام الأخيرة.

المزيد من المركز الإعلامي

قتال عنيف متواصل في منطقة دونيتسك الشرقية في أوكرانيا وسط أنباء عن خسائر فادحة على الجانبين

ظروف شتاء قاسية قرب مدينة باخموت الأوكرانية 11.12.2022

مدينة باخموت مدمرة وشوارعها مهجورة. المدينة تتوقع أن تتعرض لهجوم روسي. الإجلاء مستمر ولكن البعض لا يرغبون بمغادرتها.

باخموت الأوكرانية تقاوم محاولات روسيا لاحتلالها وسط عمليات إجلاء منها 03.12.2022

8115597 15.02.2022 Russian President Vladimir Putin, left, and German Chancellor Olaf Scholz meet at Moscow's Kremlin, in Moscow, Russia. Mikhail Klimentyev / Sputnik

شولتس يهاتف بوتين بعد قطيعة ويطالبه بوقف الحرب في اوكرانيا 14.05.2022

دي دبليو تزور وكالة THW التي تعد أكبر وكالة دعم لوجستي وإمداد بالمساعدات الانسانية لأوكرانيا منذ بدء الحرب عليها.

ألمانيا: زيارة ميدانية لأكبر وكالة دعم إنساني ولوجستي لأوكرانيا 10.01.2023

المزيد DW الأخبار

وصول قارب يقلّ نحو مئتي لاجئ من الروهينغا، معظمعهم من النساء والأطفال، إلى الساحل الغربي لأندونيسيا.

وصول قارب من لاجئي الروهينغا إلى إندونيسيا، بعد رحلة محفوفة بالمخاطر 10.01.2023

محاكمة في اليونان تبدأ اليوم لناشطين في مجال إنقاذ المهاجرين من عرض البحر الأبيض المتوسط. منظمة العفو الدولية تندد.

بدء محاكمة 24 من الناشطين في مجال الإنقاذ في اليونان اليوم 10.01.2023

أم تستعيد ابنتها من روسيا .تلتقي بها لأول مرة منذ ما يقرب العام. السيدة تعمل ممرضة بالجيش الأوكراني

الأطفال الأوكرانيون في روسيا، أم تستعيد ابنتها من روسيا 10.01.2023

مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل احتجاجا على اقتحام مبان حكومية احتجاجا على الرئيس الحالي دا سيلفا.

مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل والرئيس السابق في مستشفى أمريكي 10.01.2023

اقرأ أيضا

02.11.2022 Russia declares mobilization over, but fear remains

حداد وغضب بعد أفدح خسارة تتكبدها روسيا في هجوم واحد منذ غزوها أوكرانيا 03.01.2023

في اعتراف نادر، أكدت روسيا سقوط عدد من جنودها في الضربة العسكرية الأوكرانية على مدينة ماكيفكا في منطقة دونيتسك، لكنها قللت في الوقت نفسه من عدد الضحايا. ياتي ذلك فيما يتصاعد الغضب داخل روسيا من إدارة العملية العسكرية.

Plumes of smoke rise from a Russian strike during a 36-hour ceasefire over Orthodox Christmas declared by Russian President Vladimir Putin, as Russia's attack on Ukraine continues, from the frontline Donbas city of Bakhmut, Ukraine, January 7, 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

أوكرانيا ـ انتهاء الهدنة وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف 08.01.2023

تزامنا مع إعلان موسكو إنهاء وقف إطلاق النار، أكدت كييف أن الجيش الروسي واصل اعتداءاته واستهدف باخموت ومواقع أوكرانية أخرى، فيما لا يزال الجدل متواصلا في ألمانيا حول نجاعة إرسال برلين لدبابات قتالية إلى كييف.

04.01.2023, Russland, Moskau: Dieses von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP veröffentlichte Foto zeigt Wladimir Putin (l), Präsident von Russland, bei einer Videokonferenz mit Sergej Schoigu, Verteidigungsminister von Russland, und Igor Krokhmal, Kommandeur der Fregatte (r, Monitor) «Admiral der Flotte der Sowjetunion Gorschkow», auf einem Fernsehbildschirm, in Moskau. Vor dem Hintergrund anhaltender Probleme in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Kremlchef Wladimir Putin die neue Hyperschallrakete «Zirkon» in Dienst gestellt. Foto: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik Kremlin/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دقة ضربات الجيش الأوكراني تربك من جديد حسابات بوتين 07.01.2023

مقتل ما يناهز تسعين جنديا روسيا في ضربة صاروخية أوكرانية دقيقة أحرج موسكو ما فتح أسئلة جديدة بشأن احتمالات مآل الحرب وفق خبراء ألمان وغربيين. فهل تشكل ماكيفكا نقطة تحول في الصراع أم مجرد فصل جديد في مواجهة بلا أفق للحسم؟

16.12.2022, Ukraine, Bachmut: Ukrainische Soldaten feuern eine Pion (M-1975) Kanonenhaubitze auf russische Stellungen. Foto: Libkos/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

خبير أمريكي: لن يتحقق السلام في أوكرانيا بدون هزيمة روسيا 01.01.2023

مع استمرار الحرب وصمود أوكرانيا يتراجع مخزون روسيا من الذخيرة ما ينعكس على وتيرة عملياتها وعدم قدرتها على تحقيق تقدم ميداني، حسب تقرير لمعهد دراسات أمريكي. في المقابل يرى باحث أمريكي أنّ الحرب لن تتوقف إلا بهزيمة روسيا.