القوات الروسية تكثف هجومها على أجزاء من شرق أوكرانيا وتسعى إلى السيطرة على باخموت

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معارك عنيفة حول مدينة باخموت والتي تسعى موسكو بقوة إلى السيطرة عليها. وخسائر فادحة على كلا الجانبيين خلال الأيام الأخيرة.
في اعتراف نادر، أكدت روسيا سقوط عدد من جنودها في الضربة العسكرية الأوكرانية على مدينة ماكيفكا في منطقة دونيتسك، لكنها قللت في الوقت نفسه من عدد الضحايا. ياتي ذلك فيما يتصاعد الغضب داخل روسيا من إدارة العملية العسكرية.
تزامنا مع إعلان موسكو إنهاء وقف إطلاق النار، أكدت كييف أن الجيش الروسي واصل اعتداءاته واستهدف باخموت ومواقع أوكرانية أخرى، فيما لا يزال الجدل متواصلا في ألمانيا حول نجاعة إرسال برلين لدبابات قتالية إلى كييف.
مقتل ما يناهز تسعين جنديا روسيا في ضربة صاروخية أوكرانية دقيقة أحرج موسكو ما فتح أسئلة جديدة بشأن احتمالات مآل الحرب وفق خبراء ألمان وغربيين. فهل تشكل ماكيفكا نقطة تحول في الصراع أم مجرد فصل جديد في مواجهة بلا أفق للحسم؟
مع استمرار الحرب وصمود أوكرانيا يتراجع مخزون روسيا من الذخيرة ما ينعكس على وتيرة عملياتها وعدم قدرتها على تحقيق تقدم ميداني، حسب تقرير لمعهد دراسات أمريكي. في المقابل يرى باحث أمريكي أنّ الحرب لن تتوقف إلا بهزيمة روسيا.
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