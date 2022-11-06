القوات الروسية تصعد من قصفها للأهداف المجنية والبنية التحتية في خيرسون

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شددت القوات الروسية من قصفها ضد أهداف مدنية وحيوية في مدينة خيرسون التي انسحبت منها قبل أسبوعين. وسقط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى ، ما أجبر بعض السكان على المغادرة.
فيما دعا حلفاء لبوتين إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، كثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أرجاء أوكرانيا، فدمّرت شبكة الكهرباء وخلّفت قتلى، كما انقطع التيار الكهربائي عن الملايين في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء عن مولدافيا.
صوت البرلمان الأوروبي على توصيف روسيا كدولة " تستخدم أساليب إرهاب" وكدولة "راعية للإرهاب". ويعتبر هذا التصويت دعوة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا ولحد الدول الأعضاء من علاقاتها مع موسكو.
ذكرت مصادر رسمية أوكرانية أن كييف ومدن أوكرانية عدة تعرضت لعشرات الصواريخ الروسية التي أصابت عدداً من البنى التحتية الرئيسية للطاقة ما أدى لانقطاع التيار عن سبعة ملايين منزل. وتقارير عن سقوط صواريخ روسية داخل بولندا.
بمجرد إعلان كييف أن روسيا هي مصدر الصاروخ الذي ضرب قرية بولندية، حثت واشطن الرئيس زيلينسكي على توخي الحذر. القيادة البولندية اندهشت بدورها من إصرار الرئيس الأوكراني على موقفه، ما أجج المخاوف بشأن تآكل الدعم الغربي لكييف.
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