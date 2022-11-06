 القوات الروسية تصعد من قصفها للأهداف المجنية والبنية التحتية في خيرسون | DW الأخبار | DW | 25.11.2022

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DW الأخبار

القوات الروسية تصعد من قصفها للأهداف المجنية والبنية التحتية في خيرسون

شددت القوات الروسية من قصفها ضد أهداف مدنية وحيوية في مدينة خيرسون التي انسحبت منها قبل أسبوعين. وسقط العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى ، ما أجبر بعض السكان على المغادرة.

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