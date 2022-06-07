القوات الروسية تتقدم في دونباس ومقاومة أوكرانية شرسة

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تحاول القوات الروسية التركيز على مناطق شرق أوكرانيا. وتواجه القوات الروسية مقاومة أوكرانية شرسة في سيرفيرودونتسك ومركزها الصناعي. وبالرغم من تردي الأوضاع، يتمسك المدنيون بالبقاء في وطنهم.
تصاعدت وتيرة القتال في إقليم الدونباس، حيث اندلعت حرب شوارع بين القوات الروسية والأوكرانية وسط تضارب في التصريحات، فيما تواصل القوات الروسية قصفها على جميع الجبهات بما في ذلك على العاصمة كييف.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده ستنتصر على روسيا في اليوم المئة من الغزو الروسي، فيما أكدت موسكو التي تركز قواتها في منطقة دونباس الشرقية أنها حققت "بعض" أهدافها.
تحديّاً لتحذيرات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بريطانيا تكشف عن عزمها تزويد أوكرانيا بقاذفات يصل مداها إلى 80 كيلومتراً، والرئيس الأوكراني زيلينسكي يقوم بزيارة تفقدية لقواته على جبهة دونباس.
أفادت مصادر أوكرانية بأن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعتبر هدفا رئيسيا للجيش الروسي وآخر معقل تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسك. وأوكرانيا تحدد آلاف جرائم حرب محتملة في منطقة دونباس.
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