 القوات الروسية تتقدم في دونباس ومقاومة أوكرانية شرسة | DW الأخبار | DW | 08.06.2022

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DW الأخبار

القوات الروسية تتقدم في دونباس ومقاومة أوكرانية شرسة

تحاول القوات الروسية التركيز على مناطق شرق أوكرانيا. وتواجه القوات الروسية مقاومة أوكرانية شرسة في سيرفيرودونتسك ومركزها الصناعي. وبالرغم من تردي الأوضاع، يتمسك المدنيون بالبقاء في وطنهم.

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