 القوات الروسية تتقدم في باخموت وأوكرانيا تقول إن الوضع صعب | DW الأخبار | DW | 08.04.2023

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DW الأخبار

القوات الروسية تتقدم في باخموت وأوكرانيا تقول إن الوضع صعب

تفيد التقارير بأن القوات الروسية تقترب من الاستيلاء على مدينة باخموت وتهدد بذلك بقطع طرق الامدادات الأوكرانية. وتقول اوكرانيا إن الوضع صعب ولكنها تكبج الروس خسائر فادحة.

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29/03/2023 **VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFOCOVERMG.COM TO RECEIVE** This footage, published by the Ukrainian Armed Forces on Wednesday 29March2023, claims to show the destruction of a Russian weapons store in the devastated Eastern city of Bakhmut. A statement from the 30th Seperate Mechanised Brigade reads: Thanks to the active interaction of the scout 30 separate mechanized brigade and gunners 26 and 45 brigades, the BC warehouse and the occupiers military equipment were destroyed with one shot. Russian troops have reportedly been getting slaughtered in Bakhmut, as the tide is apparently turning in an area that has been fiercely contested by both sides in the conflict since last summer. General Mark Milley, Americas Chairman of the Jo PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRA Copyright: xx 52575171

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فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية أنها سيطرت على مدينة باخموت "بالمعنى القانوني"، أكد الجيش الأوكراني أن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون على المدينة وصدوا الكثير من هجمات الجيش الروسي. وتشهد المنطقة حربا شرسة منذ أشهر.

10.03.2023 *** CHASIV YAR, DONETSK PROVINCE, UKRAINE - MARCH 10: Ukrainian servicemen fire an artillery cannon aiming to Russian positions nearby Bakhmut frontline in Chasiv Yar as military mobility continues between Ukrainian forces and Russian troops in the Donbas region, Ukraine on March 10, 2023. Narciso Contreras / Anadolu Agency

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القوات الأوكرانية والروسية تعلنان الإثنين، خوض "معارك عنيفة" للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.