القوات الروسية تتقدم في باخموت وأوكرانيا تقول إن الوضع صعب

زيلينسكي يلمح لقرارات "متناسبة".. فهل تنسحب قواته من باخموت؟

ألمح الرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى إمكانية الانسحاب من باخموت مشيراً إلى أن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال "صعباً للغاية" رغم استدراكه أن "جيشه ما يزال هناك والعدو لا يسيطر".