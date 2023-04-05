القوات الروسية تتقدم في باخموت وأوكرانيا تقول إن الوضع صعب

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تفيد التقارير بأن القوات الروسية تقترب من الاستيلاء على مدينة باخموت وتهدد بذلك بقطع طرق الامدادات الأوكرانية. وتقول اوكرانيا إن الوضع صعب ولكنها تكبج الروس خسائر فادحة.
ألمح الرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى إمكانية الانسحاب من باخموت مشيراً إلى أن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال "صعباً للغاية" رغم استدراكه أن "جيشه ما يزال هناك والعدو لا يسيطر".
كشفت تقارير مخابراتية بريطانية أن قوات روسية أحرزت تقدما ملموسا للسيطرة على باخموت الأوكرانية، فيما قالت كييف إن المحاولات الروسية "لتطويق المدينة تفشل" وإنها "تسيطر بشكل كامل على الوضع".
فيما أعلنت مجموعة فاغنر الروسية أنها سيطرت على مدينة باخموت "بالمعنى القانوني"، أكد الجيش الأوكراني أن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون على المدينة وصدوا الكثير من هجمات الجيش الروسي. وتشهد المنطقة حربا شرسة منذ أشهر.
القوات الأوكرانية والروسية تعلنان الإثنين، خوض "معارك عنيفة" للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.
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