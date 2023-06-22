القوات الجوية الألمانية ستجري تقييم لمناورات الناتو

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انتهت للتو أكبر مناورات جوية في تاريخ حلف الناتو. مناورات شارك فيها أكثر من عشرة آلاف جندي من 25 دولة.
فيما بدأت أوكرانيا هجومها المضاد، انطلقت مناورات الناتو الجوية "اير ديفندر 23" التي تقودها ألمانيا. تعد هذه المناورات الجوية هي الأكبر في تاريخ الحلف، فما هي رسالة وهدف هذه المناورات وما مدى تأثيرها على حركة الطيران؟
تحت قيادة الجيش الألماني، تنطلق مناورات "اير دفيندر 2023" والتي تعد أكبر مناورة جوية في تاريخ حلف شمال الأطلسي. يشارك في المناورة 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو في الحلف وشريكة له ونحو 10 آلاف جندي.
تتناقض مناورات حلف الناتو الجارية في ألمانيا مع التكتيكات الجديدة للمعارك الجوية إذ تركز على استخدام المقاتلات التقليدية. ورغم ذلك، تمثل الطائرات المسيرة الخيار الأرخص، لكن برلين ما زالت متشككة في جدوى هذا السلاح.
بآلاف الجنود ومئات الطائرات من 25 دولة يجري الناتو في سماء ألمانيا أكبر مناورة جوية بتاريخه. لقد خطط لها من قبل حرب أوكرانيا بسنوات ولكن يفترض أن ترسل رسالة إلى بوتين أيضا توضح "قوة الحلف وروحه"، بحسب السفيرة الأمريكية.
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