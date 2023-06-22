القوات الجوية الألمانية ستجري تقييم لمناورات الناتو

طائرات مسيرة ومقاتلات.. أي سلاح يُهيمن على سماء المستقبل؟

تتناقض مناورات حلف الناتو الجارية في ألمانيا مع التكتيكات الجديدة للمعارك الجوية إذ تركز على استخدام المقاتلات التقليدية. ورغم ذلك، تمثل الطائرات المسيرة الخيار الأرخص، لكن برلين ما زالت متشككة في جدوى هذا السلاح.