 القوات الجوية الألمانية ستجري تقييم لمناورات الناتو | DW الأخبار | DW | 23.06.2023

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DW الأخبار

القوات الجوية الألمانية ستجري تقييم لمناورات الناتو

انتهت للتو أكبر مناورات جوية في تاريخ حلف الناتو. مناورات شارك فيها أكثر من عشرة آلاف جندي من 25 دولة.

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