 القوات البريطانية والأمريكية تصادر أسلحة إيرانية مهربة في خليج عمان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.03.2023

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القوات البريطانية والأمريكية تصادر أسلحة إيرانية مهربة في خليج عمان

أعلنت البحرية البريطانية مصادرة أسلحة إيرانية من قارب تهريب في خليج عمان. وزير الدفاع البريطاني قال إن العملية تؤكد أهمية التصدي "للنشاط الذي يهدد السلام في العالم". العملية ليست الأولى، لكن إلى أين كانت الشحنة متجهة؟

صورة من خليج عمان بتاريخ 6 يناير 2023

قالت البحرية الأمريكية في المنامة، إن الفرقاطة إتش إم  إس لانكاستر أوقفت القارب الصغير الذي يعتقد أنه من إيران في خليج عمان (صورة أرشيفية)

 قالت البحرية الملكية البريطانية اليوم الخميس (2 مارس/آذار 2023) إنها صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان، وكان من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات. وقالت بريطانيا إن طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة للمخابرات الأمريكية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادما من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وتعقبته أيضا طائرة هليكوبتر بريطانية.

مختارات

أعلنت البحرية البريطانية مصادرة شحنة أسلحة إيرانية من مهربين كانوا يقومون بنقلها في المياه الدولية من خلال زوارق سريعة كانت تبتعد عن الساحل الإيراني. طهران وجهت انتقادات للندن واتهمتها بالتواطؤ في الحرب على اليمن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القارب حاول في البداية الإبحار إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية عندما تلقى نداء من البحرية الملكية، لكن فريقا من مشاة البحرية الملكية أوقفه واعتلاه وصادر الطرود المشبوهة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان "يؤكد ما قامت به السفينة لانكستر من عملية مصادرة (للأسلحة) وهذا الوجود الدائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج التزامنا بالتمسك بالقانون الدولي والتصدي للنشاط الذي يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم".

وقالت بريطانيا إن الفحص الأولي للمضبوطات يشير إلى أن الطرود تشمل صواريخ إيرانية موجهة مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، وأضافت أنها أبلغت الأمم المتحدة بعملية المصادرة.

ولم يتم تأكيد أن الشحنة جاءت من إيران.

وجات هذه العملية في أعقاب عمليتين سابقتين صادرت خلالهما البحرية الملكية البريطانية أسلحة إيرانية في المنطقة في أوائل العام الماضي.

من جهتها قالت البحرية الأمريكية في المنامة، إن الفرقاطة إتش إم  إس لانكاستر أوقفت القارب الصغير الذي يعتقد أنه من إيران في خليج عمان  واكتشفت نسخا إيرانية من صواريخ 9 إم 133 كورنيت الروسية المضادة  للدبابات وأجزاء من صواريخ متوسطة المدى. ويُعتقد أن الأسلحة متجهة إلى اليمن حيث يقاتل المسلحون الحوثيون المدعمون من إيران الحكومة وائتلاف عسكريا بقيادة السعودية. وتنفي طهران مرارا وتكرارا أنها تدعم مسلحي الحوثي ماديا أو تمدهم بأسلحة. 
 
 

ا.ف/ ع.ج.م   (رويترز)

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