القوات البريطانية والأمريكية تصادر أسلحة إيرانية مهربة في خليج عمان

قالت البحرية الملكية البريطانية اليوم الخميس (2 مارس/آذار 2023) إنها صادرت الشهر الماضي أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان، وكان من بينها صواريخ موجهة مضادة للدبابات. وقالت بريطانيا إن طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة للمخابرات الأمريكية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادما من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وتعقبته أيضا طائرة هليكوبتر بريطانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن القارب حاول في البداية الإبحار إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية عندما تلقى نداء من البحرية الملكية، لكن فريقا من مشاة البحرية الملكية أوقفه واعتلاه وصادر الطرود المشبوهة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان "يؤكد ما قامت به السفينة لانكستر من عملية مصادرة (للأسلحة) وهذا الوجود الدائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج التزامنا بالتمسك بالقانون الدولي والتصدي للنشاط الذي يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم".

وقالت بريطانيا إن الفحص الأولي للمضبوطات يشير إلى أن الطرود تشمل صواريخ إيرانية موجهة مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، وأضافت أنها أبلغت الأمم المتحدة بعملية المصادرة.

ولم يتم تأكيد أن الشحنة جاءت من إيران.

وجات هذه العملية في أعقاب عمليتين سابقتين صادرت خلالهما البحرية الملكية البريطانية أسلحة إيرانية في المنطقة في أوائل العام الماضي.

من جهتها قالت البحرية الأمريكية في المنامة، إن الفرقاطة إتش إم إس لانكاستر أوقفت القارب الصغير الذي يعتقد أنه من إيران في خليج عمان واكتشفت نسخا إيرانية من صواريخ 9 إم 133 كورنيت الروسية المضادة للدبابات وأجزاء من صواريخ متوسطة المدى. ويُعتقد أن الأسلحة متجهة إلى اليمن حيث يقاتل المسلحون الحوثيون المدعمون من إيران الحكومة وائتلاف عسكريا بقيادة السعودية. وتنفي طهران مرارا وتكرارا أنها تدعم مسلحي الحوثي ماديا أو تمدهم بأسلحة.





ا.ف/ ع.ج.م (رويترز)